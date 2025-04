La morte del Papa scuote la serie A: annuncio ufficiale, salta tutto

Clamorosa decisione in questi minuti con la morte del Papa che cambia tutti i piani anche all’interno della serie A.

Il mondo del calcio e l’intero panorama internazionale è scosso per quel che è successo nelle ultime ore con la Santa Sede che ha annunciato purtroppo la morte di Papa Francesco, con il Santo Padre che è venuto a mancare all’età di 88 anni. Il Papa era purtroppo malato da tempo e solo pochi giorni fa era uscito dall’ospedale Gemelli di Roma.

Ovviamente questo non è un giorno come un altro, parliamo di una giornata di lutto nazionale o meglio in tutto il mondo e per questo la serie A ha comunicato in questi minuti che nella giornata odierna non si giocherà, salta il turno di campionato che non verrà cosi completato. Una tragica notizia che scuote di conseguenza anche il mondo del calcio.

Con questa ufficialità di conseguenza il turno di serie A non verrà completato e sono rinviate a data da destinarsi le seguenti partite e ovvero: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus. Quasi tutti questi club non sono impegnati con l’Europa e solo con la Fiorentina è ancora tutto annullato e rinviato a gara da destinarsi.

Morte Papa Francesco, rinviate le gare di serie A: le ultime

Tutte le squadre coinvolte possono giocare in qualsiasi data visto l’assenza dall’Europa e solo la Fiorentina è impegnata nelle semifinali di Conference League, affronterà il Betis e quindi la trasferta di Cagliari potrebbe essere disputata in un’altra data rispetto agli altri match. Il comunicato della Lega calcio arrivato in questi minuti rilascia le seguenti parole:

“A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di campionato Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi”. Ecco il comunicato e nelle prossime ore dovrebbero arrivare conferme anche sulla cancellazione dei match di serie B e di serie C.

La giornata è sicuramente condizionata da questo triste evento e tutto il mondo del calcio – e non solo – è scosso per la perdita del Santo Padre. Una brutta notizia e non possiamo che esprimere il nostro cordoglio per questa triste perdita, il calcio e tutto il resto passa in secondo piano e oggi in tanti lavoreranno alla Commemorazione del Santo Padre.