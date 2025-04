L’Inter lo scippa alla Juve: si chiude 65 milioni

Un colpo da applausi, così Marotta potrebbe anticipare la Juventus e regalarlo a Inzaghi: 65 milioni di euro sul piatto

C’è il campo, al momento, a monopolizzare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Da un lato l’Inter che, come quindici anni fa, può seriamente puntare al Triplete. Uno scenario pazzesco che vede, ancora oggi, i nerazzurri in corsa per Scudetto, Champions League e Coppa Italia.

D’altro canto invece in casa Juventus la situazione è assai differente. Dopo l’esonero di Thiago Motta e la scelta di affidare a stagione in corso la squadra a Igor Tudor, i bianconeri sembrano tornati sulla retta via. Obiettivo rientrare tra le prime quattro e qualificarsi per la prossima Champions League: un fattore di vitale importanza dal punto di vista economico, in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato.

Come già accaduto in passato Inter e Juventus potrebbero tornare a lottare in sede di mercato, coi nerazzurri che sembrerebbero poterla spuntare per un nome che piace tantissimo alle big di Serie A. Lo scippo, dunque, è dietro l’angolo: il piano di Marotta può far gioire la Milano nerazzurra.

Inter da urlo, addio Juventus: colpaccio da 65 milioni

Secondo quanto viene riferito da ‘Caughtoffside‘ il mercato di Inter e Juventus potrebbe essere vicino ad una svolta, alla continua ricerca di un grande attaccante. E ad avere la meglio, in questo particolare caso, sarebbero i nerazzurri. Si parla di Rasmus Hojlund, attaccante danese di 22 anni con un passato importante con la maglia dell’Atalanta.

La ‘Dea’ lo ha ceduto al Manchester United nell’estate 2023 per quasi 80 milioni di euro: una cifra da record anche se il rendimento del giovane bomber, in questo anno e mezzo abbondante, non è stato all’altezza. Anzi. A questo punto Amorim potrebbe dare il via alla cessione di Hojlund davanti ad un’offerta importante: si parla di 65 milioni di euro. La Juventus ci ha pensato già nel recente passato così come il Napoli sta valutando in queste ultime settimane.

Ma il club nerazzurro, secondo quanto riferito, potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per garantirsi un grande colpo in attacco. D’altronde la dirigenza nerazzurra è pronta a salutare almeno 2 attaccanti tra Taremi, Arnautovic e Correa, con gli ultimi due in vantaggio per dire addio essendo in scadenza il prossimo 30 giugno.

Situazione dunque in divenire, con Marotta che dovrà studiare la giusta strategia per battere la concorrenza della Juve – tra le altre – e portare Hojlund in maglia nerazzurra durante i mesi estivi. Il nazionale danese, sotto contratto con il Manchester United fino al 30 giugno 2028, ha collezionato ad oggi 44 presenze tra campionato e coppe, con 8 gol e 4 assist vincenti per i compagni.