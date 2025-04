Quando si recuperano le partite di Serie A? Ci sono delle novità

Quando si recuperano le partite di Serie A del 21 aprile 2025? Arrivano i primi indizi riguardo la disputa dei vari match di campionato, rinviati a causa della scomparsa di Papa Bergoglio.

La morte di Papa Francesco ha scosso il mondo intero e in particolar modo anche quello del calcio. L’Italia ha deciso, di comune accordo con le Leghe professionistiche, di rinviare tutto il programma sportivo previsto per il 21 aprile 2025.

Sono state rinviate, a data da destinarsi, le partite di Serie A e Serie B oltre a quelle di Serie C. Una decisione che è stata presa nelle ore successive alla notizia della scomparsa del Pontefice.

Quando potrebbero essere recuperate le gare di Serie A?

Si attendono degli aggiornamenti ufficiali da parte degli organi preposti che in queste ora sono a lavoro per stilare un nuovo calendario, che comprenda le sfide che sarebbero dovute andare in scena il 21 aprile 2025 ovvero: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus.

A queste, si sono aggiunte anche le tre sfide del campionato Primavera, Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino, che saranno recuperate martedì 22 aprile. Ancora da capire, invece, quando avverrà il recupero dell’intero turno di Serie B.

Recupero partite Serie A: le prime ipotesi sulla data

Delle otto squadre che dovranno disputare il match di campionato valido per la 33° giornata, sospeso a causa della morte di Papa Francesco, solo la Fiorentina rischia di avere qualche problema a disputare la gara contro il Cagliari, visto che i viola saranno impegnati a maggio nella semifinale di Conference contro il Betis Siviglia.

Per Torino-Udinese, Genoa-Lazio e Parma Juventus, non avendo nessun impegno nelle coppe, il recupero potrebbe avvenire in qualsiasi turno infrasettimanale.

Si attende la decisione ufficiale da parte della Lega ma è molto probabile che le partite in questione siano disputate a stretto giro, nel giro di poche settimane. Anche perché sarà importante capire anche l’esito dell’incontro fra Genoa Lazio e Parma Juventus, con i bianconeri e biancocelesti in lotta per la zona Champions League.

Ecco il comunicato.

Aggiornamenti sul recupero delle sfide di Serie A rinviate a causa della morte di Papa Francesco, la data è UFFICIALE

La Lega ha annunciato che le partite rinviate si disputeranno nella giornata di mercoledì 23 aprile alle ore 18,30.

Cagliari Fiorentina, Torino-Udinese, Genoa-Lazio e Parma Juventus scenderanno in campo, in contemporanea, nella giornata di mercoledì.