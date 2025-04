Roma senza parole, ha già l’accordo: lascia i giallorossi per la Premier League

Il club capitolino fa i conti con il pressing di una squadra inglese che già voleva il calciatore a gennaio: addio a fine stagione

Sebbene le attenzioni del Ds Florent Ghisolfi, dello stesso Claudio Ranieri e di una gran parte dei tifosi giallorossi sia concentrata sulla comunicazione, che tarda ad arrivare, del nuovo allenatore che prenderà il posto del testaccino a fine anno, anche il calciomercato relativo ai calciatori mantiene la sua importanza e nelle trattative dello stesso dirigente, e più in generale nella curiosità della piazza.

A prescindere dal profilo che poi si siederà sulla panchina della Roma infatti, l’interesse per taluni profili messi nel mirino da mesi resta. Anzi, se possibile il pressing sta andando in crescendo, considerando la concorrenza che si fa sempre più agguerrita.

Dalle missioni in Argentina (leggi Marco Di Cesare) a quelle in Francia per due connazionali del difensore caldamente consigliati da Leandro Paredes (Medina e Balerdi, rispettivamente giocatori del Lens e del Marsiglia) non mancano le trattative, in alcuni casi ben avviate, per rinforzare il reparto arretrato.

Dovendo sicuramente fare a meno di Mats Hummels, che ha annunciato l’addio al calcio, sebbene qualcuno sostenga che possa essere aggregato al Dortmund per il solo Mondiale per Club, i giallorossi sono a caccia di nuovi elementi da inserire in rosa. Anche perché all’orizzonte potrebbe presto materializzarsi un nuovo addio.

Celik, il Fulham insiste: forse è la volta buona

Titolare di un contratto in scadenza a giugno 2026 che non sembra essere oggetto di rinnovo da parte della società, il turco Zeki Celik è forse l’emblema della straordinario lavoro fatto da Ranieri da quando, nello scorso novembre, ha assunto la guida della formazione romana.

Criticato pesantemente nelle prime apparizioni stagionali sia nelle breve – relativamente a questa stagione – esperienza De Rossi e nella più lunga, ma disastrosa, parentesi targata Ivan Juric, l’ex Lille si è letteralmente trasformato agli ordini di Sir Claudio.

Attento, concentrato, talvolta decisivo con assist e perfino con gol, il turco si è fatto apprezzare anche per la capacità di adattarsi vuoi come esterno nel centrocampo a quattro, sia come braccetto di destra. Già vicino al passaggio in prestito al Fulham nella scorsa sessione invernale di scambi, Celik è rimasto a Trigoria nonostante l’arrivo dal Galatasaray di Victor Nelsson, il calciatore non è mai uscito realmente dai radar del club londinese.

Come riportato da ‘Tuttomercatoweb.com‘ infatti, i bianconeri sono intenzionati a ripresentarsi al cospetto del dirigente francese a fine anno, con una proposta per un trasferimento a titolo definitivo del calciatore.