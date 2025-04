Accordo per bomba Osimhen: Juventus ko, c’è poco da fare

Victor Osimhen potrebbe presto trovare l’accordo con il top club: niente da fare per la Juventus, bianconeri ko

In estate la Juventus rivoluzionerà il proprio reparto offensivo considerato che in molti sono già con la valigia in mano e tanti nomi affollano il taccuino di Cristiano Giuntoli.

Il ds dei bianconeri si è già attivato per portare uno, massimo due attaccanti di livello a Torino e il suo sogno è quello di far vestire la maglia della Vecchia Signora a Victor Osimhen. Il bomber nigeriano viene da una stagione positiva al Galatasaray ed a giugno farà ritorno al Napoli che dovrà decidere il suo destino. Osimhen non ha alcuna intenzione di restare in azzurro, né tantomeno i partenopei hanno intenzione di trattenerlo e pertanto si sta cercando una soluzione.

Il Galatasaray vorrebbe tenerlo, ma Osimhen ambisce a giocare la Champions League vestendo la maglia di un top club e la Juventus è in prima linea per cercare di accaparrarselo. Tuttavia, il Napoli farebbe volentieri a meno di cedere un giocatore di un tale valore ad una diretta concorrente per il titolo come la squadra bianconera e spera che qualche altro club si faccia avanti per non consegnarlo ai rivali.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, ci sarebbe una squadra pronta ad “aiutare” il Napoli a non far finire Osimhen nelle mani della Juventus e quella squadra porta il nome di Real Madrid.

Osimhen, niente Juventus: il nigeriano può finire al Real Madrid

Indiscrezione di mercato a sorpresa quella riportata dagli spagnoli di Fichajes.net: nella lista della spesa del Real Madrid per il prossimo anno c’è anche Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, seguito da parecchio anche dalla Juventus, potrebbe vestire la camiseta blanca e secondo il noto sito iberico sarebbe pronto a mettere sul piatto una clamorosa offerta da 75 milioni di euro.

Offerta che il Napoli accetterebbe di buon grado, non solo dal punto di vista economico, ma anche perché così eviterebbe di cedere il giocatore ai bianconeri. L’inserimento del Real Madrid mette a rischio l’operazione per la Vecchia Signora che dovrebbe poi ripiegare su altri profili che al momento non riscaldano la tifoseria come ad esempio Lorenzo Lucca dell’Udinese.

Da parte sua, invece, acquistando Osimhen il Real Madrid si assicurerebbe una punta di assoluto valore e che sarebbe perfetta per far coppia con Kylian Mbappé a cui quest’anno è mancata una figura con cui essere in simbiosi. Ad oggi non ci sono ancora trattative ufficiali, ma l’intenzione del Real Madrid è chiara e quando i blancos vogliono davvero un giocatore, difficilmente se lo lasciano scappare.