Calciomercato: blitz per Ederson, il brasiliano ha già l’accordo

Ederson si allontana dall’Atalanta. Arrivano altre conferme sull’addio del centrocampista, che ha già ricevuto una proposta importante da parte di una big.

Supermarket Atalanta. E’ questo lo scenario che si va prefigurando in vista della prossima sessione di calciomercato. Infatti, la Dea si prepara a salutare alcuni pilastri della squadra a partire dall’allenatore, con Gasperini che è sempre più vicino all’addio.

Con la separazione dal tecnico potrebbero arrivare anche 2 grandi cessioni, come quella di Lookman ed Ederson con il brasiliano che ha già un accordo di massima con una società, ecco quale.

Mercato in evoluzione con queste settimane che sono servite ad intermediari, agenti e addetti ai lavori, per fare il punto della situazione riguardo il futuro di alcuni calciatori.

Le trattative più importanti, infatti, nascono proprio in questi mesi, dove tutto sembra tranquillo e sereno. In realtà, nelle secrete stanze, c’è un grande via vai con i giocatori che sono i grandi protagonisti, di trattative che potranno essere ufficializzate la prossima estate.

Fra gli affari più interessanti, che potrà svilupparsi nei prossimi mesi, c’è anche quello relativo al futuro di Ederson che è sempre più lontano dall’Atalanta.

Calciomercato: Atalanta rassegnata, chiudono per Ederson

Il centrocampista brasiliano, che in questi anni è diventato un pilastro della squadra di Gasperini, è pronto a salutare i nerazzurri per tentare una prima esperienza in una big del calcio europeo.

Infatti, secondo quanto raccolto in esclusiva dal giornalista Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, Ederson è sempre nel mirino del Manchester United per la prossima stagione.

Dopo il blitz della scorsa estate, i Red Devils si sono fatti di nuovo avanti per il centrocampista che ha una valutazione anche superiore ai 50 milioni di euro. A Zigonia c’è tanto fermento per ciò che potrà succedere nei prossimi mesi.

Visto che con gli addii di Gasperini, Lookman ed Ederson, la squadra potrebbe subire delle pesanti ripercussioni.

Ederson Manchester United: ci sono delle conferme

I Red Devils non hanno perso di vista il giocatore. Durante la prossima sessione di mercato, i dirigenti sono pronti a tornare alla carica per portare al Manchester United Ederson.

Il calciatore è aperto alla possibilità di salutare l’Italia per andare in Premier League, servirà solo l’offerta giusta per convincere la Dea a lasciar partire l’ex Salernitana che intanto continua a stupire in Serie A, per questo finale di stagione.