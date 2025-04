Colpo “alla Nico Paz”: il Como pronto a beffare l’Inter

Il Como sarà ancora una volta protagonista del calciomercato, in estate, con in programma colpi importantissimi per le alte ambizioni in Serie A.

La salvezza al primo anno in Serie A, per poi puntare in alto, magari con un piazzamento in Europa che vede il club del Como destinato a finire tra le grandi in Italia per il progetto che ha messo in piedi la ricca società lombarda.

C’è un giocatore che l’Inter segue da tempo e che risultava essere l’occasione di calciomercato per l’estate, che sfrutterà invece lo stesso Como, prelevandolo dalla Liga. Dopo aver già “perso” Nico Paz, perderebbe anche questa occasione l’Inter, con la beffa che va a consumarsi anche nella prossima estate.

Calciomercato Como: un’altra beffa all’Inter in estate

Nico Paz sembra sempre più destinato al Real Madrid che, col diritto di recompra, potrebbe scipparlo via sia all’Inter che al Como.

Il club neopromosso, che ha tutte le intenzioni di restare ad alti livelli già mostrati in questa stagione, farà un calciomercato da “grande” puntando sia sulle occasioni low cost, che in talenti tutti da valorizzare sotto servizio di Cesc Fabregas.

Un’occasione importante, sulla quale stava puntando anche l’Inter, porta al talento Dani Parejo, arrivato ormai al capolinea della sua avventura al Villarreal, senza rinnovo. Non in scadenza di contratto e con la possibilità di liberarsi comunque con rescissione contrattuale, la carriera del centrocampista che farebbe le fortune di Fabregas nella prossima stagione, potrebbe concludersi proprio in Serie A. Con ancora tutto da dimostrare, per i livelli ancora alti che porta in Liga, sarebbe il titolarissimo di Fabregas per il 2026, in cabina di regia.

Calciomercato: Dani Parejo in Serie A, il Como fa sul serio

Dalla Spagna, precisamente da Fichajes.net, fanno sapere che il Como farà un calciomercato di enorme livello, prendendo sia giocatori giovani come Nico Paz e Diao, dal valore enorme oltretutto, che calciatori del calibro di Dani Parejo. Il capitano del Villarreal finirebbe così la sua esperienza in Liga, arrivando in Serie A.

Concorrenza su Parejo: l’Inter lo avrebbe preso al posto di Asllani

L’Inter stava valutando l’opzione Parejo, dando la possibilità ad Inzaghi di avere lo stesso Parejo come valida alternativa ad Hakan Calhanoglu. Perché Asllani non convince a pieni voti e l’Inter dovrà intervenire. A giocare d’anticipo in ogni caso c’è il Como che, nella prossima estate, sorprenderà tutti. Con Fabregas ancora alla guida, che sarà accontentato sul mercato per ambire in grande nel 2026.