Colpo Sancho in Serie A, si sblocca con soli 5 milioni

Svolta per quanto riguarda il futuro di Jadon Sancho pronto a cambiare squadra e andare a trovare nuovi stimoli altrove visto che ci sono diverse squadre che si sono fatte avanti per lui.

Possibile colpo di scena che può arrivare da un momento all’altro perché ci sono degli aggiornamenti da dover dare e che riguardano ora quella che può essere la destinazione di Sancho che lascerà il Chelsea in estate per provare una nuova avventura e occhio anche ai colpi a sorpresa che possono scatenarsi con il giocatore inglese che ha attirato l’attenzione di diversi club vista l’occasione che si può andare a generare per lui.

Occhio a quello che può accadere perché ci sono delle notizie di calciomercato che arrivano e che riguardano proprio quello che può essere il futuro del calciatore che pronto ad una nuova avventura. Perché Sancho a fine stagione lascerà il Chelsea per provare una nuova sfida considerando quello che si sta generando attorno al suo nome che è pronto ad andare a

Calciomercato Serie A: Sancho in Italia, la scelta

Possibile colpo di scena per quanto riguarda la scelta che può pensare di fare Sancho cambiando squadra visto che il Chelsea non sembra più intenzionato a voler puntare sul giocatore in vista del futuro. L’esterno d’attacco tornerà quindi all’altro club inglese del Man Utd per poter poi andare a sfruttare una nuova occasione perché non sembrano esserci possibilità di andare a continuare la carriera con i Red Devils.

In questo momento ci sono serie possibilità che Sancho lasci il chelsea per tornare al Manchester United e poi andare a provare una nuova sfida perché ci sono delle occasioni pronte per il giocare che ha anche squadre in Italia per firmare le sue prestazioni.

Con la vittoria del Chelsea contro il Fulham si è attivata con obbligo di riscatto il trasferimento di Jadon Sancho con il club di Londra che dovtà versare fino a 25 milioni di sterline al Manchester United. Questo vincolo legato al raggiungimento di una posizione sopra il 15° posto in Premier League, però può decadere in un caso.

Perché il Chelsea ha un’opzione per annullare l’obbligo di Sancho pagando una cifra di 5 milioni di sterline allo United. A fine stagione la decisione con il giocatore che può tornare a Manchester e poi occhio ad un nuovo trasferimento visto che anche in Italia diversi club pensano a lui.