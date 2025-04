Mondo del calcio in lutto, è morto a soli 36 anni: una vera tragedia

Mondo del calcio colpito da un nuovo e terribile lutto: l’ex giocatore scompare a soli 36 anni, tragedia immane

Niente da fare per l’ex giocatore che è deceduto all’età di soli 36 anni sconvolgendo l’intero mondo del calcio, colpito da un nuovo e tremendo lutto che ha straziato il cuore di tanti tifosi.

Il destino, a volte, sa essere davvero beffardo ed in altre occasioni si accanisce anche contro di te, non dandoti neanche il tempo di poterti rialzare e riscattarti. Lo avrà pensato spesso anche Joe Thompson, ex centrocampista, la cui vita è stata segnata dalla lotta contro il cancro Per ben tre volte, Thompson ha dovuto fare i conti con questo terribile male e, dopo aver vinto le prime due partite, è crollato nei tempi supplementari della terza.

L’ex centrocampista del Rochdale si era ritirato cinque anni fa a causa del cancro che gli aveva reso impossibile proseguire la propria attività agonistica e per lui è stato l’inizio dell’inferno. Stavolta, purtroppo, il cancro è stato più forte di Thompson e quando gli è stato diagnosticato lo scorso aprile era già troppo tardi.

Nella giornata di giovedì, l’ex giocatore è deceduto circondato dall’affetto dei suoi cari, straziando il loro cuore e quello di tantissimi tifosi che avevano conosciuto lo sua storia, pregando a lungo per lui, purtroppo invano.

A 36 anni Joe Thompson ha detto addio a questo mondo, ponendo fine alle sue sofferenze. La lunga battaglia contro il cancro che per ben tre volte lo ha attaccato, ha sfiancato l’ex giocatore di ruolo centrocampista che non è più riuscito a reggere. A comunicare la sua morte è stato il suo ultimo club il Rochdale, club militante in National League, quinto livello del calcio inglese e tanti tifosi hanno subito inviato messaggi di cordoglio all’indirizzo della sua famiglia.

Today has been an incredibly tough one for everyone associated with Rochdale Football Club.

We have lost one of our own. Joe Thompson is a Dale legend who represented the badge with pride and passion. The messages from the football family and beyond show the incredible impact he… pic.twitter.com/xRG1uNGm1L

— Rochdale AFC (@officiallydale) April 18, 2025