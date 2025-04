Napoli, annunciata la lesione: possibile stagione finita

Il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la notizia in merito alla lesione per il suo calciatore.

Nell’ultimo appuntamento contro il Monza, nel giorno di Sabato Santo, non ha giocato il giocatore che, assieme a qualche altra assenza che si è registrata, era da valutare in vista di Napoli-Torino, altro match importante che arriva per la corsa Scudetto.

Antonio Conte deve fare i conti con un problema serio perché, la stagione del giocatore del Napoli, rischia di essere praticamente finita. Con un annuncio ufficiale il club partenopeo ha svelato le condizioni sul suo infortunio, che riguardano l’assenza certa dei prossimi impegni e probabilmente per tutto il resto della stagione.

Infortunio e tegola Napoli: annunciata la lesione

Una tegola durissima per il Napoli, con Antonio Conte che rischia di perderlo per ciò che resta in questa stagione.

In conferenza stampa aveva anche lamentato della sola presenza in difesa di Rafa Marin e di Amir Rrahmani, che in sostanza sono gli unici due centrali a disposizione proprio del tecnico salentino, in questo momento. A questa notizia se n’è aggiunge un’altra, dopo l’infortunio di Buongiorno e Juan Jesus.

Il Napoli aveva fatto sapere che stava monitorando quelle che erano le condizioni proprio dell’esterno brasiliano. E adesso, in via ufficiale, è stata annunciata la lesione al soleo. Dovesse risultare di secondo grado, per David Neres sarebbe stagione finita, considerando i tempi di recupero lunghi e con ciò che manca da giocare, che è praticamente un mese circa.

Il comunicato ufficiale del Napoli sull’infortunio del suo titolare

Quanto segue, è ciò che scrive il Napoli sul proprio sito ufficiale, in merito all’infortunio di David Neres: “A seguito degli esami strumentali, sostenuti al Pineta Grande Hospital, per David Neres è stata evidenziata una lesione distrattiva al soleo della gamba sinistra”. Per un infortunio di tale tipo si prospetta un mese circa di stop. E ciò vorrebbe dire stagione finita.

Chi gioca nel tridente al posto di Neres? Spunta un’ipotesi

Potrebbe giocare Spinazzola alto a sinistra al posto di David Neres, che piace particolarmente ad Antonio Conte. Ma considerando quanto fatto da Raspadori, quando chiamato in causa, non è da escludere neppure la possibilità di un 3-5-2. In questo momento non c’è né Buongiorno né Juan Jesus ed è per questo che in caso di necessità, si vedrà Olivera nei tre di difesa, assieme a Rrahmani e Di Lorenzo. Spinazzola a tutta fascia sulla sinistra con Politano a destra oppure Mazzocchi, con Raspadori alle spalle di Lukaku. Bel grattacapo per Antonio Conte in queste ultime cinque partite da giocare in Serie A.