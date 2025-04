Papa Francesco, lutto Nazionale: 10 partite di Serie A rinviate

Grande caos in Serie A per quello che riguarda il tema mondiale tra i più importanti come la scomparsa di Papa Francesco deceduto in queste ore e con decisioni immediate in arrivo di conseguenza.

Dopo la morte di Papa Francesco sono subito stati annunciati alcuni rinvii di partite di Serie A visto che anche il mondo del calcio e dello sport si è fermato, come capitato anche negli anni passati, e adesso bisognerà capire quelli che saranno gli altri epiloghi perché ci sono delle novità da dover confermare.

In questo momento si stanno organizzando i funerali di Papa Francesco dopo la sua scomparsa e il giorno scelto sembra essere proprio sabato 26 aprile, poi ci sarà l’elezione del nuovo Papa e attenzione a quelle che possono essere anche le ripercussioni sul campionato di Serie A che va verso il rinvio.

Un’altra situazione però da dover monitorare è quella che porta al caso del lutto Nazionale per la morte del Papa che potrebbe seriamente incidere sulla regolarità del campionato italiano. Infatti, in questo caso potrebbero essere una massiccia quantità di partita che potrebbero a quel punto essere rinviate a nuove date poi da decidere. Adesso la Lega è a lavoro per farsi trovare pronta in caso dovessero esserci problemi di questo tipo.

Morte Papa Francesco, lutto Nazionale: rinvio Serie A

In Serie A ci si sta giocando ancora di tutto, perché è un campionato equilibratissimo quest’anno dalla lotta scudetto, passando per la zona Europa e fino alla zona salvezza. Occhio ora a quello che può accadere e che porterebbe quindi a quella che può essere una nuova svolta per il campionato di Serie A con il rinvio delle partite per lutto Nazionale a seguito della morte di Papa Francesco.

Ha lottato duramente negli ultimi mesi Papa Francesco e alla fine non è stato possibile andare avanti per lui. Adesso c’è grande attesa per quelli che possono essere altri rinvii di partite in Serie A perché sabato si terranno i funerali del Papa e nello stesso giorno di sabato 26 aprile sono in programma le seguenti partite di campionato Como-Genoa (ore 15), Inter-Roma (ore 18) e soprattutto la partita proprio nella Capitale, Lazio-Parma alle ore 20.45.

Ma ciò che può cambiare davvero tutto il caso di lutto Nazionale per il Papa con la Serie A che può fermarsi completamente. Perché è il Governo che valuta di proclamare fra i tre e i cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco e una decisione del genere potrebbe essere decisiva per la Serie A.

E’ già accaduto, quando l’8 aprile 2005, in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II, tutte le partite di calcio in Italia furono sospese per rispetto del lutto nazionale e questa volta può ripetersi per il prossimo turno di campionato.