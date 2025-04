Beffa Inter: Inzaghi chiede di non giocare, il caso

Il disastro si è consumato in casa Inter, con il sogno triplete interrotto dai rivali di sempre che ancora una volta sono riusciti a vincere ai danni dei nerazzurri.

Il Milan, con la doppietta di Luka Jovic, è poi riuscito a trovare anche il 3-0 nella sfida di ritorno che porta così i rossoneri alla finale da giocare a Roma, contro la vincente di Bologna ed Empoli, che si sfideranno nell’altra semifinale di Coppa Italia.

I tifosi del Milan avrebbero voluto continuare la “ola” del finale di partita, interrotta proprio dalla scelta di anticipare il fischio finale, come da richiesta dei club che possono legittimamente accettare il verdetto del campo.

Inter-Milan finisce 0-3: si spengono le luci a San Siro

A San Siro è terminato il cammino da sogno dell’Inter che, in lotta su tutti e tre i fronti in questa stagione, cercava di proseguire le orme di quello che fu l’Inter di Mourinho, che riuscì nell’impresa del triplete.

Si spengono le luci e i sogni a San Siro con ancora il Mondiale per Club da giocare, si interrompe però quello che è il possibile triplete considerando che l’Inter è prima col Napoli ed è in piena lotta per la vittoria in Champions League, in semifinale contro il Barcellona. Sul finale di partita, quando ha subìto il gol del 3-0 l’Inter, la richiesta sul recupero sarebbe stata quella di annullarlo, proprio a causa dell’inutilità ai fini del risultato.

L’Inter, eliminata, è uscita tra i tifosi in festa del Milan che accompagnavano il possesso palla dei rossoneri con la ola ai danni dei giocatori nerazzurri stessi, che hanno lasciato il campo anzitempo. Il fischio finale, infatti, è arrivato al novantesimo e senza recupero, probabilmente proprio su richiesta di Inzaghi, a colloquio con il quarto uomo.

Richiesta di anticipare il fischio finale: cosa dice il regolamento

Un club può chiedere anzitempo di chiudere un match al novantesimo, anticipando così il fischio finale e senza tempi extra di recupero. Lo dice il regolamento ed è per questo che, sullo 0-3 a favore del Milan è prevalso il buonsenso con Inzaghi che ha preferito certamente evitare il palleggio dei rossoneri, con i tifosi ad accompagnarlo con la “ola”.

In caso di passivo importante, alla squadra in netto svantaggio può essere chiesto se si voglia continuare o meno a giocare nei tempi supplementari. Per questo, la sfida tra Inter-Milan è finita al novantesimo e non si è andato oltre.