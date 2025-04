Lascia la Juve ma rimane in Serie A: via in prestito

La Juventus sta pensando di cedere in prestito un elemento della rosa che finora ha giocato con il contagocce: rimarrà in Serie A.

Sul campo l’obiettivo della Juventus non può che essere quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. In società, a prescindere da quale sarà il piazzamento finale, si sta già lavorando per la prossima stagione. I bianconeri non lottano per lo scudetto da cinque campionati ed è un digiuno che in casa Juve comincia a pesare: ecco perché è probabile che in estate assisteremo a nuovi importanti cambiamenti che potrebbero coinvolgere anche i quadri dirigenziali.

In discussione è finito anche Cristiano Giuntoli, visto il rendimento di buona parte dei colpi messi a segno nell’estate 2024 e poi lo scorso gennaio. Uno di questi è certamente Alberto Costa: il terzino portoghese, prelevato nel mercato invernale dal Vitoria Guimaraes per 12,5 milioni di euro, ha visto il campo con il contagocce sia con Thiago Motta che ora con Igor Tudor.

Finora il laterale 21enne non ha mai giocato una gara da titolare. Le sue presenze con la Juventus sono in tutto quattro, tutte da subentrato. Da quando Tudor ha preso il timone della squadra Alberto Costa si è accomodato sempre in panchina senza mai mettere piede sul terreno di gioco. Quale può essere, quindi, il futuro dell’ex Vitoria Guimaraes?

Via dalla Juve in prestito! Già deciso il nuovo club

La dirigenza juventina sta pensando di attendere il ritiro estivo per valutare attentamente il destino del giovane terzino assieme a Igor Tudor. L’impressione è che però la Juve sia propensa a mandarlo un anno in prestito, magari in qualche società amica, per consentirgli di giocare con molta più continuità e crescere sotto tutti gli aspetti.

Il Genoa potrebbe essere una delle possibili destinazioni, ma occhio anche a Como, Lazio e Udinese. Non è da escludere nemmeno un trasferimento all’estero, magari proprio nella Primeira Liga portoghese: stando ai rumors, infatti, Porto, Sporting Lisbona e Braga starebbero seguendo molto attentamente Alberto Costa e sono pronte ad avviare i contatti con la Juventus per un trasferimento a titolo temporaneo.

In vantaggio potrebbe esserci il Porto, che di recente ha intrattenuto buoni rapporti con la Juve grazie alle operazioni Tiago Djalò è Francisco Conceicao. Chissà che il prestito di Costa non possa servire anche per trovare un’intesa per Conceicao, dato che la clausola rescissoria da 30 milioni è al momento considerata un po’ troppo alta da Giuntoli.