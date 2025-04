L’Inter lo scippa al Napoli: pronti 50 milioni

L’Inter ha cominciato a progettare un nuovo colpo di mercato. Guanto di sfida al Napoli: pronti 50 milioni per chiudere l’affare.

Il percorso fin qui compiuto in Champions League ha consentito di incamerare oltre 110 milioni mentre la sola partecipazione al Mondiale per Club ne porterà in dote almeno altri 24. Al computo complessivo potrebbero poi aggiungersi ulteriori risorse fresche, visto che l’Inter è intenzionata ad arrivare in fondo ad entrambi i torni. Il management, in attesa di capire in che modo si concluderà l’annata, si è già messa all’opera al fine di individuare i prossimi colpi da concretizzare sfruttando il budget a disposizione.

L’idea, in particolare, è quella di ringiovanire la rosa e renderla ancora più competitiva ad alti livelli. Il gruppo assemblato nella scorsa estate, risultati alla mano, si sta rivelando adeguatamente ricco di talento e attrezzato tuttavia il presidente Giuseppe Marotta cercherà di regalare a Simone Inzaghi ulteriori pedine di qualità. Il restyling coinvolgerà in primis il reparto offensivo.

Joaquin Correa, infatti, è in scadenza e il rinnovo non rientra nei piani societari mentre Mehdi Taremi ha offerto un rendimento di molto al di sotto delle aspettative. Il 30enne argentino (una rete in 16 apparizioni), di conseguenza, andrà via a parametro zero. Il destino del 32enne iraniano (3 in 36), invece, dipenderà dalle performance che offrirà in questa ultima parte di stagione. Diversi i possibili sostituti vagliati dai Campioni d’Italia: una delle strade battute conduce a Luiz Henrique, intenzionato a lasciare il Marsiglia e a sbarcare alla corte nerazzurra.

Mercato Inter, guanto di sfida al Napoli: pronti 50 milioni

Vivo anche l’interesse nei confronti di un talento di proprietà del Manchester United. Parliamo di Alejandro Garnacho, mai del tutto entrato nelle grazie del tecnico Ruben Amorim. I contributi in fase offensiva non sono mancati (10 centri e 9 assist) tuttavia il 20enne spagnolo è stato spesso criticato dall’allenatore portoghese che, in occasione di un recente confronto interno, ha chiesto alla dirigenza dei ‘Red Devils’ di venderlo al miglior offerente e prendere giocatori in grado di fornire maggiori garanzie e più adatti allo stile di gioco da lui praticato.

Il divorzio, come confermato dal sito ‘Fichajes.net’ andrà in scena al termine del campionato. L’Inter si è iscritta alla corsa reputandolo un ottimo innesto da portare a Milano. La Beneamata, però, dovrà guardarsi dalla concorrenza dell’Atletico Madrid e soprattutto del Napoli, che già tra gennaio e febbraio aveva cercato di prenderlo salvo poi tirarsi indietro alla luce delle pretese economiche degli inglesi (50 milioni). Marotta pianifica il blitz, con l’assenso di Inzaghi. Nei piani dell’Inter c’è Garnacho.