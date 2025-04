“Mancanza di rispetto”: stavolta Conte è nel caos

Antonio Conte nella bufera, ancora una volta: fanno discutere le sue ultime dichiarazioni, arriva la replica al veleno al tecnico del Napoli

Il weekend di Pasqua ci restituisce un campionato di Serie A più equilibrato e incerto che mai. A cinque giornate dalla fine, Inter e Napoli sono a pari punti in testa alla classifica. I partenopei sono riusciti nell’aggancio grazie alla vittoria con il Monza di sabato e alla successiva sconfitta, ventiquattr’ore dopo, dei nerazzurri contro il Bologna. E adesso, si giocheranno il tutto per tutto per vincere lo scudetto.

Si respira naturalmente una atmosfera elettrica dalle parti del Vesuvio, ma non soltanto per questo. Tensione piuttosto elevata anche per il clima attorno alla squadra, con il futuro di Antonio Conte in bilico. Già da qualche tempo, l’allenatore ha lanciato segnali alla società, manifestando una certa delusione per come era stato gestito il mercato di gennaio in particolare. Ma nelle ultime settimane le sue dichiarazioni si sono fatte decisamente più insistenti.

E così, prima e dopo il Monza, sono arrivate, da parte dell’ex Ct della Nazionale, delle stilettate piuttosto evidenti, indirizzate al patron De Laurentiis. Sentirlo dire che “a Napoli ci sono delle cose che non si possono fare”, che “se non posso vincere, non sono uno stupido” e lamentarsi persino del fondo dei campi di allenamento a Castelvolturno, di sicuro non depone a favore di una sua permanenza al termine della stagione. Sarà fondamentale capire come si concluderà l’annata e che piega prenderà il confronto tra presidente e allenatore. De Laurentiis, dal canto suo, ha rinviato tutti i discorsi a campionato concluso.

Napoli, Ravezzani attacca Conte: “I tifosi non vogliono solo vincere”

Le frasi di Conte, com’è ovvio, hanno alimentato il dibattito tra gli addetti ai lavori. Molto critico nei suoi confronti in particolare Fabio Ravezzani, giornalista di ‘Telelombardia’.

A dire del direttore dell’emittente televisiva, infatti, le frasi di Conte si configurano come una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi azzurri. Riferendosi alle aspettative che la sua presenza a suo dire genera, Ravezzani ha replicato così a Conte: “Credo che i tifosi napoletani vogliano vedere una squadra competitiva, che diverte e cerca di vincere qualcosa. Dire che se non vinci lo scudetto è inutile chiamarti è una mancanza di rispetto verso una tifoseria che ha anche valori più importanti del vincere e basta“.