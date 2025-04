Renato Veiga Juventus: c’è una novità sul futuro del difensore

In prestito alla Juventus, il difensore è di proprietà del Chelsea che a gennaio l’ha ceduto ai bianconeri. Cosa ne sarà, adesso, del futuro di Renato Veiga?

Il difensore è una delle sorprese più belle di questa seconda parte di stagione. Voluto fortemente da Giuntoli, è riuscito ad integrarsi all’interno di un ambiente difficile, mostrando a tutti le sue enormi qualità.

Il potenziale enorme del centrale è sotto gli occhi di tutti e adesso il futuro del calciatore è una vera e propria incognita, visto che anche altre società si sono iscritte nella corsa per il calciatore.

Si intensificano le voci relative al futuro alla Juventus di Renato Veiga. Il calciatore, che a fine stagione tornerà di nuovo al Chelsea, difficilmente potrà essere acquistato dai bianconeri.

Il valore del calciatore è aumentato davvero tanto, dopo questo prestito alla Juventus. Le prestazioni con la Vecchia Signora hanno fatto bene al ragazzo, che con i Blues era chiuso da una folta concorrenza.

Questi mesi in Italia hanno fatto solo bene a Renato Veiga che insieme al suo entourage dovrà valutare meglio il suo futuro.

Renato Veiga Juventus: nuovi aggiornamenti

Per la Juve rischia di essere un vero e proprio rimpianto, visto che nell’accordo con il Chelsea non è stata inserita nessuna clausola a favore dei bianconeri che dunque dovranno trattare con gli inglesi per prendere Renato Veiga che oggi ha una valutazione molto alta, fra i 35-40 milioni di euro.

Cifre importanti che non sono alla portata del club bianconero, che in difesa ha già messo in preventivo l’acquisto di Kalulu dal Milan. Ecco perché c’è il rischio che Renato Veiga possa lasciare definitivamente l’Italia.

A conferma di ciò anche le ultime indiscrezioni di mercato rilanciato da Football Insider che hanno svelato la prossima destinazione di Renato Veiga.

Renato Veiga al Tottenham?

Il futuro del centrale è sempre più in bilico con la Juve che rischia di rinuciare all’acquisto di Renato Veiga. Nelle ultime ore sono uscite fuori delle nuove notizie riguardo la prossima squadra del giocatore.

Infatti, il Tottenham ha mostrato un grande interesse per il portoghese che potrebbe tornare in Premier e vestire la maglia degli Spurs. La società inglese ha la disponibilità economica per accontentare le richieste del Chelsea, che potrebbe monetizzare al meglio dalla cessione di Renato Veiga.