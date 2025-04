Riscatto Kolo Muani: la Juve ha deciso

Quale sarà il futuro dell’attaccante della Juventus Kolo Muani? Arriva la decisione del club bianconero sul riscatto dal Psg.

La Juventus è ancora un cantiere aperto. Lo confermano le ultime mosse del club in sede di calciomercato.

Giuntoli, nel frattempo, alle prese anche con la scelta del prossimo allenatore, con Tudor che si giocherà le sue chance in questo finale di campionato, ha ricevuto il via libera dal club per la costruzione della nuova rosa.

Fiducia a tempo, dunque, anche per l’ex direttore del Napoli che questa volta non dovrà fallire. Ecco perché i prossimi mesi saranno decisivi per quanto riguarda il futuro in bianconero di diversi calciatori. Tra questi c’è anche Kolo Muani, colpo invernale dell’ultima sessione di calciomercato.

Dopo una partenza sprint, il francese è calato notevolmente. Restano dei dubbi riguardo l’acquisto dal Psg.

Alla ricerca di rinforzi in vista del prossimo Mondiale per Club, è probabile che fino all’ultimo Giuntoli tenterà un accordo con Psg e Chelsea per la riconferma, almeno di un mese, di Renato Veiga e Kolo Muani.

Ma per entrambi i giocatori il futuro è davvero un’incognita visto che la società non ha messo in preventivo i due acquisti. Entrambi, infatti, arrivati in prestito nel mercato di gennaio, sperano nella riconferma anche se ad oggi non ci sono certezze.

Kolo Muani Juventus, cosa succederà in estate

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione riguardo il futuro dell’attaccante francese, che a fine stagione tornerà al Psg che è ancora proprietario del suo cartellino.

I rapporti poco idilliaci con Luis Enrique, porteranno l’ex Eintracht Francoforte lontano da Parigi.

Da capire, adesso, quale sarà la prossima destinazione di Kolo Muani visto che la Juventus non ha intenzione di riscattarlo e pagare oltre 30 milioni di euro per farlo restare a Torino.

Al contrario, i bianconeri sarebbero pronti a prendere Kolo Muani soltanto con la formula del prestito secco, come successo a gennaio. Ma a frenare tutto è proprio il Psg, che vorrebbe liberarsi dell’attaccante a titolo definitivo.

Kolo Muani Juventus: si complica il riscatto

Le prossime partite, dunque, rischiano di essere le ultime con la maglia della Juventus per Randal Kolo Muani che si appresta a chudere l’esperienza in bianconero. Poche speranze per una riconferma in squadra in vista della prossima stagione.

Giuntoli farà di tutto per strappare l’accordo con il Psg e tenere in rosa Kolo Muani per il Mondiale per Club. Un prestito breve, dunque, con il calciatore che comunque è destinato a tornare in Francia.