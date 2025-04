Kim, addio al Bayern: la destinazione dell’ex Napoli – Romano

Il difensore coreano ex Napoli, dopo due stagioni non all’altezza in Bundesliga, saluterà il Bayern Monaco.

La notizia la riporta Fabrizio Romano che spiega come sia possibile vedere la separazione di Kim in estate, con l’interesse già manifestato da parte di chi proverà a prenderlo a cifre ragionevoli nella sessione estiva del 2025.

Il calciatore della Sud Corea ha vissuto il suo “prime” quando difendeva i colori del Napoli, nella sua singola annata vissuta in azzurro nella straordinaria avventura con Luciano Spalletti in panchina, per lo Scudetto vinto nel 2023. Poi zero titoli al Bayern Monaco – ancora per poco, vincerà a breve la Bundesliga -, che spingono la società a porsi l’interrogativo su quanto incedibile sia. E lui starebbe valutando, secondo quanto svelato dalla stessa fonte, l’idea di lasciare la Germania dopo soli due anni dal suo arrivo.

L’ex Napoli già pronto a salutare il Bayern Monaco: la notizia su Kim

Idolo dei tifosi del Napoli, ha interrotto sul nascere quella che era la storia d’amore proprio tra i supporters partenopei che lo incitavano al Diego Armando Maradona per ogni intervento riuscito. Dai “Kim Kim Kim” urlati al suo vecchio stadio, agli attuali fischi che non sono mancati per alcune prestazioni opache tra questa e la precedente stagione in Germania.

Gli alti e bassi al Bayern Monaco, infatti, stanno spingendo il club bavarese a cercarsi altro. E proprio Kim starebbe valutando le stesse proposte che arrivano, comprese quelle in Arabia Saudita.

Farà una scelta di vita Kim: i soldi e il calcio asiatico oppure quello europeo, dove potrebbe tornare a “dominare” come gli successe al Napoli, nell’annata 2022/2023. Ed estimatori proprio del coreano non mancano neppure dalla nostra Serie A.

Kim di nuovo in Serie A: due ipotesi possibili

Sono possibili soltanto due ipotesi per Kim in Serie A, di fronte al colpo da 30 o 40 milioni di euro. In questo momento, a cercare un difensore, potrebbero essere sia l’Inter che il Napoli. I nerazzurri, più dei partenopei, lo prenderebbero volentieri dopo aver visto il Napoli “scippare” proprio Ausilio nel 2022 quando, in piena estate, Kim decise di firmare col Napoli. Sullo sfondo, più lontana, anche l’ipotesi Juve che, al momento, è da scartare.

Il valore di mercato di Kim è sicuramente più basso rispetto a quelle che furono le cifre che permisero al Bayern Monaco di prelevarlo dal Napoli. Questo, considerando anche che il prossimo 15 novembre compirà 29 anni e non è più poi così giovanissimo.