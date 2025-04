Allarme Inzaghi, dramma Inter: la preoccupazione è alle stelle

Simone Inzaghi adesso comincia a temere il peggio: cresce la preoccupazione in casa Inter, ecco cosa sta succedendo

Non è un momento felice per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono stati eliminati, a sorpresa, dal Milan in Coppa Italia. Adesso saranno i rossoneri a vedersela col Bologna in finale: il sogno Triplete è già finito.

Allo stesso modo andrà analizzato attentamente, tra presente e futuro, ciò che accadrà all’Inter. A poche settimane dalla riapertura della sessione estiva di calciomercato che inevitabilmente rivoluzionerà il gruppo nerazzurro, sono già molteplici le idee per rinforzare una rosa che a tratti ha mostrato preoccupanti lacune. Dalla difesa, che dovrebbe perdere de Vrij a zero il prossimo 30 giugno, fino all’attacco che vedrà il doppio addio da svincolati di Arnautovic e Joaquin Correa.

Gran parte della strategia dipenderà, chiaramente, dai risultati di quest’anno. E da qui parte una forte critica nei confronti dell’operato di Simone Inzaghi la cui squadra, da un pò di tempo a questa parte, sta clamorosamente perdendo colpi. E così nelle scorse ore è arrivato un annuncio che non può far stare sereno l’allenatore emiliano.

Inter, Inzaghi sotto torchio: “È preoccupante”

Del momento dell’Inter e soprattutto della rovinosa caduta in Coppa Italia ha parlato Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia‘, sul proprio profilo ‘X’. E come spesso accade la schiettezza del noto giornalista non ha fatto nessuno sconto: nemmeno – e a dirla tutta soprattutto – a Simone Inzaghi, finito al centro di una comprensibile critica.

Si parla della questione legata, praticamente a fine gara, riguardante la richiesta – effettivamente in toni bruschi – al quarto uomo di non assegnare minuti di recupero, nonostante di interruzioni e cambi nei 90′ della semifinale di Coppa Italia persa dall’Inter ce ne siano stati. Ravezzani riprende la lamentela di un tifoso, evidentemente in disaccordo con il modus operandi del tecnico piacentino considerato non consono a quello che dovrebbe avere l’allenatore dell’Inter.

“Questo preoccupa. Inzaghi sta gestendo malissimo la crisi attuale. Lamentare una rimessa laterale a Bologna e chiedere di non fare il recupero (esponendosi vita natural durante ai meme) sono segnali di preoccupante nervosismo da parte di chi dovrebbe invece gestire le tensioni”. Saranno dunque settimane complesse per l’Inter che dopo aver visto sfumare la Coppa Italia, dovrà dare il 100% per ottenere il 21esimo Scudetto della sua storia.

Il Napoli è lì, a pari punti con la ‘Beneamata’. Ed in Champions League il doppio incontro con il Barcellona può esporre i nerazzurri ad un clamoroso rischio di flop: staremo a vedere, inizia il periodo di fuoco per la compagine nerazzurra.