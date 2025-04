Conceiçao riparte da un’altra Big italiana, destinazione assurda

A fine stagione Sergio Conceiçao saluterà il Milan ma non la Serie A: il tecnico portoghese riparte da un’altra big del massimo campionato italiano

Sergio Conceiçao e il Milan a fine stagione si diranno addio. Neanche l’eventuale accoppiata Supercoppa italiana e Coppa Italia consentirebbe al tecnico lusitano di salvare la panchina.

Eppure, l’ex allenatore del Porto lascerà una traccia indelebile del suo passaggio a Milanello. Con il 3-0 nel derby di ritorno di Coppa Italia, che ha spalancato ai rossoneri le porte della finale all’Olimpico di Roma, sono tre i successi stagionali in tutte le competizioni contro i cugini nerazzurri.

Una striscia di vittorie storica dal momento che i rossoneri nella loro storia l’hanno infilata solo altre due volte: nelle annate 1971-72 e 2004-05. Completano lo score i due pareggi, con i rossoneri, quindi, imbattuti nelle stracittadine stagionali.

Dunque, come detto, Sergio Conceiçao fra poco più di un mese saluterà il Milan visto che la scelta sul suo futuro in rossonero è stata presa. Tuttavia, il tecnico lusitano, approdato sulla panchina del Diavolo all’inizio del 2025 in sostituzione dell’esonerato Paulo Fonseca, non dirà addio alla Serie A dato che potrebbe ripartire da un’altra Big del massimo campionato italiano.

Sergio Conceiçao, i follower votano per la Lazio

Al netto di colpi di scena che nel calcio non sono mai da escludere, come anticipato nel primo paragrafo, a fine stagione si separeranno le strade del Milan e di Sergio Conceiçao che mediaticamente in queste ultime settimane ha rivendicato i propri meriti in una sorta di autopromozione in vista dell’imminente fine della sua esperienza rossonera, non chiudendo del tutto la porta al proseguimento dell’avventura in Serie A.

A tal proposito, Calciomercato.it ha chiesto ai propri follower quale altro club italiano dovrebbe concedere all’ex allenatore del Porto un’altra chance. Ebbene, la squadra meno votata delle quattro proposte è stata la Fiorentina, con l’opzione viola ha raccolto l’11.1% dei voti.

Appena qualche preferenza in più (15%) è andata al Bologna mentre la seconda opzione più ‘cliccata’ è stata l’Atalanta col 19%. In conclusione, il sondaggio su ‘X’ di Calciomercato.it è stato stravinto dalla Lazio col 56% dei voti. Dunque, per più della metà dei follower di Calciomercato.it i capitolini biancocelesti dovrebbero dare un’altra chance in Serie A a Sergio Conceiçao.

Evidentemente il plebiscito biancoceleste è stata una sorta di ‘mozione degli affetti’ dal momento che per il portoghese si tratterebbe di un ritorno dopo aver militato da calciatore nelle file della Lazio dal 1998 al 2000 e poi nel 2003/2004 vincendo uno Scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa italiana e una europea oltre che una Coppa Italia.