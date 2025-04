Cristiano Giuntoli lo vuole a tutti i costi, assalto Juve in casa Fiorentina

La Juventus pianifica un clamoroso scippo alla Fiorentina in vista della sessione estiva di mercato: arriva il pupillo di Giuntoli

Consolidare il quarto posto e staccare il pass per la prossima Champions League. Questo il grande – ed unico – obiettivo stagione della Juventus che con Igor Tudor in panchina pare aver cambiato volto. Oggi, però, i bianconeri sono anche già concentrati sul calciomercato.

Un mercato che, in primis, vedrà la firma di un grande attaccante. Dusan Vlahovic è ormai fuori dai piani bianconeri: niente rinnovo, la Juventus ha intenzione di venderlo con un anno di anticipo sulla scadenza contrattuale per poi dedicarsi alla firma del suo erede. Nel frattempo potrebbe aprirsi uno scenario già visto e rivisto e che regalerebbe un colpo da urlo che potrebbe arrivare a fine campionato.

Da qui ai prossimi mesi Juventus e Fiorentina potrebbero tornare a parlare di mercato. Uno scenario già visto e rivisto nel corso degli anni, soprattutto in favore della Vecchia Signora che ha attinto ai gioielli che il club di Rocco Commisso ha avuto da offrire. Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic e in ultimissima battuta Nico Gonzalez.

Ora la storia potrebbe veramente ripetersi perché Cristiano Giuntoli si è ormai convinto nel voler puntare su una delle gemme che sta facendo grandi cose agli ordini di Raffaele Palladino. E così la dirigenza juventina è pronta all’offerta: il grande colpo è dietro l’angolo.

Dalla Fiorentina alla Juve: ennesimo colpaccio

Da Firenze a Torino, biglietto di sola andata. La Juventus ci sta già pensando, con l’idea – in primis – di rinforzare una difesa che spesso e volentieri ha concesso troppo in questa stagione. E così, inevitabilmente, il sogno di mercato prioritario per Cristiano Giuntoli continua ad essere Pietro Comuzzo.

Il 20enne di San Daniele del Friuli è tra i migliori centrali della Serie A e sta letteralmente spiccando il volo con la maglia gigliata. Già nei mesi scorsi si era parlato anche di un interessamento dell’Inter ma – oggi – il club bianconero può balzare in pole position. Comuzzo è sotto contratto con la viola fino al 30 giugno 2028 ed il cartellino del centrale viene valutato non meno di 25 milioni di euro.

Uno scenario tutt’altro che impossibile da vedere concretizzato: la dirigenza bianconera, infatti, darà il via a diverse partenze per potersi poi dedicare ad innesti di spessore in ogni reparto. A partire proprio dalla difesa, a partire proprio da Pietro Comuzzo che in Serie A ha conquistato tutti. Il classe 2005 fino a questo momento, tra campionato e coppe, ha accumulato ben 38 presenze con la Fiorentina.