Inzaghi è pronto a firmare, novità sul prossimo club

Il momento dell’Inter è particolarmente complesso e su Inzaghi iniziano a circolare delle nuove voci relative al suo futuro in nerazzurro.

Dal sogno triplete al rischio di chiudere con zero titoli. E’ questo l’incubo dell’Inter che adesso dovrà trovare il giusto entusiasmo per ripartire e chiudere al meglio questo campionato.

Servirà anche il supporto del pubblico di casa e dei tifosi che dovranno contribuire, sugli spalti, a sostenere la squadra che è in un momento di grande difficoltà, il più complicato da inizio stagione.

E su Simone Inzaghi iniziano a circolare delle strane voci relative al suo futuro. Cosa può succedere al termine del campionato?

La situazione in casa Inter è sempre più preoccupante. La sfida contro la Roma arriva in un momento cruciale della stagione, con i nerazzurri che guidano la classifica di Serie A a pari punti con il Napoli.

Un passo falso contro i giallorossi consentirebbe agli azzurri di superare la squadra di Inzaghi, che è attesa da una settimana impegnativa con la semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona.

Inzaghi è terrorizzato dall’idea di chiudere senza titoli in questa stagione. Ecco perché il club ha deciso di rinviare ogni discorso relativo al rinnovo di contratto dell’allenatore.

Quale sarà il futuro di Simone Inzaghi all’Inter?

Nelle scorse settimane si è parlato tanto di una mega proposta proveniente dall’Arabia Saudita, con l’Al Hilal interessata a prendere l’allenatore già per il Mondiale per Club.

Una suggestione clamorosa che potrebbe andare in porto nel caso in cui Inzaghi decidesse di chiudere la sua avventura in nerazzurra. Per il momento non ci sono i margini, anche perché il tecnico è concentrato su questo finale di stagione.

Inoltre, resta da capire anche la posizione ufficiale da parte dell’Inter che prima di lasciar partire Inzaghi vuole individuare anche un sostituto all’altezza

. Intanto, a fare il punto della situazione su questa vicenda è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Inzaghi Inter, cosa accadrà nelle prossime settimane

Il momento negativo non ha alcun impatto sul futuro all’Inter di Simone Inzaghi. La società crede fortemente nell’allenatore piacentino, che si sta giocando tanto in questa stagione.

Non ci sono cambi di programma o ripensamenti per il futuro. Resta la volontà dell’Inter di rivedere il contratto di Inzaghi con un rinnovo, con scadenza a giugno 2027 ed uno stipendio vicino ai 7 milioni a stagione.

Anche se non dovesse vincere nulla, quindi, la proprietà è pronta a confermare sulla panchina dell’Inter Inzaghi che adesso è concentrato su questo finale di stagione. Ogni discorso sul futuro sarà affrontato al termine di questo campionato.