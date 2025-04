La sconfitta costa la panchina: salta l’allenatore bianconero

La sconfitta rischia di costare carissimo al tecnico quando siamo a poche giornate dal termine: salta la panchina bianconera

Mancano solo poche giornate al termine della Serie A eppure, nonostante ciò, il futuro del tecnico sulla propria panchina è in forte dubbio dopo la sconfitta patita in trasferta nell’ultima giornata.

Nel calcio, di solito, le somme si tirano a fine stagione, ma per un club del nostro campionato le cose potrebbero non andare proprio così. Nonostante abbia raggiunto con largo anticipo quello che era il suo obiettivo, infatti, l’Udinese sta iniziando a riflettere su quello che sarà il destino del suo allenatore Kosta Runjaic che mercoledì ha visto la sua squadra uscire sconfitta dalla sfida in trasferta contro il Torino per 2-0.

Per il club friulano, autore di una prova abbastanza scialba che non ha lasciato soddisfatto il tecnico tedesco di origine serba, non si è trattato solo della quindicesima sconfitta in campionato, ma anche del quinto ko consecutivo. Una sconfitta che ha fatto storcere il naso alla dirigenza dell’Udinese che ora potrebbe anche decidere di esonerare il proprio tecnico.

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando attraverso il suo profilo X, l’Udinese potrebbe prendere una decisione in breve tempo e la gara di lunedì contro il Bologna rischia di essere decisiva.

Clamoroso Udinese: il tecnico Runjaic a rischio esonero

L’Udinese starebbe pensando di esonerare il tecnico Kosta Runjaic qualora non riuscisse ad ottenere i tre punti contro il Bologna nel prossimo turno di Serie A. L’ultima sconfitta sul campo del Torino, la quinta consecutiva, non è andata per niente gi+ alla società friulana e come riportato su X dal giornalista di DAZN Orazio Accomando la posizione del tecnico tedesco è ora a fortissimo rischio.

Il giornalista ha sottolineato come la permanenza di Runjaic ad Udine il prossimo anno fosse già in forte dubbio, ma le cose potrebbero subire una netta accelerata in caso di sconfitta lunedì contro i felsinei ci potrebbe essere un esonero clamoroso. L’Udinese ha conquistato la salvezza con largo anticipo e senza troppi patemi, ma evidentemente la società friulana non ha preso bene il modo in cui la squadra ha staccato la spina.

Da qui le riflessioni su Runjaic, la cui panchina traballa pericolosamente e settimana prossima potrebbe esserci la separazione a sorpresa. Una notizia che ha spiazzato non solo i tifosi bianconeri, ma anche quelli delle altre squadre che non concepiscono come l’Udinese possa cacciare l’allenatore nonostante questi abbia raggiunto l’obiettivo richiesto senza fare troppa fatica rispetto a quanto fatto dai suoi predecessori.