Papa Francesco, commovente gesto FIFA: mai accaduto prima

La morte di Papa Francesco ha scosso tutto il mondo e anche lo sport, in particolare il calcio che si è fermato in Italia nella giornata della sua scomparsa e dei suoi funerali.

Adesso si parla addirittura di quelle che possono essere le iniziative riguardo anche la sua memoria. Perché proprio nella giornata di oggi si sono celebrati i funerali di Papa Francesco che è venuto a mancare lo scorso 22 aprile, il giorno dopo la Pasqua. Un momento storico per il mondo della chiesa riguardo quello che ora sta accadendo e alla messa erano presenti in tantissimi dei personaggi noti.

Non solo fedeli, molti politici da tutto il mondo, anche di chi è in guerra. Ma c’è spazio anche per il mondo del calcio per quello che è accaduto con la scomparsa di Papa Francesco che è sempre stato molto vicino anche allo sport.

Il pontefice era una persona moltissimo apprezzata per il ruolo che ricopriva ma anche per la sua grande umanità in tutti quelli che erano i vari temi quotidiani, dalla guerra allo sport. E proprio per questo che anche il mondo del calcio ha voluto dare un segnale forte e ora si pensa anche a quello che può essere fatto per il futuro perché ci sono delle novità che arrivano dai funerali di Papa Francesco.

Lutto Papa Francesco: il gesto del presidente FIFA

Il calcio in Italia si è fermato nel giorno della scomparsa di Papa Francesco e il giorno dei suoi funerali, per cercare di mostrare vicinanza e solidarietà nel ricordo di una figura di grande spessore e importanza. Adesso c’è qualcosa che può accadere ancora per lui e nella sua memoria e riguarda una svolta storica.

Perché tra le grandi figure istituzionali del mondo del calcio ai funerali di Papa Francesco era presente anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, per dare un ultimo saluto al Pontefice e ha fatto un annuncio davvero importante.

Ai microfoni di Sky Sport, infatti, proprio Infantino ha svelato che a settembre ci sarà una partita per i bambini e in onore di Papa Francesco, unendo le più grandi leggende del calcio con l’obiettivo di onorare il suo ricordo e unire tutti sempre di più attorno e grazie proprio al mondo dello sport come voleva Papa Francesco che fino all’ultimo si è battagliato per un mondo più buono e in pace.