Sarri è pronto a firmare: ribaltone in Serie A, arriva la svolta

Ci sono delle novità importanti che riguardano Maurizio Sarri, che spera di tornare in pista per la prossima stagione di Serie A. C’è un’altra destinazione che stuzzica la fanta dell’allenatore, che in estate potrà firmare con un nuovo club.

Libero da impegni, in questi mesi ha ricevuto delle offerte importanti sia dall’Italia che dall’estero ma alla fine ha preferito restare fermo per iniziare un nuovo percorso la prossima estate.

Coerente con le sue idee, Maurizio Sarri attende il progetto giusto per ripartire, sperando che questa chiamata possa arrivare proprio dall’Italia.

Ecco nuovi aggiornamenti sul futuro in panchina di Maurizio Sarri, che ha cambiato anche agenzia di procuratori nel corso di questi mesi. Il tecnico, infatti, dopo le dimissioni dalla Lazio, è ancora fermo e sperta di tornare in pista la prossima stagione.

Tante società hanno chiesto informazioni per ingaggiare il tecnico toscano, che non ha alcuna fretta di tornare in panchina e attende il progetto giusto per poter ricominciare ad allenare.

Nuova squadra in Serie A per Maurizio Sarri

Dopo le voci sul Milan e la Roma, in queste ore è uscita fuori un’altra pista che riguarda Maurizio Sarri che può prendere in considerazione l’eventuale offerte proveniente dal club italiano.

L’obiettivo di Sarri è continuare ad allenare nel campionato di Serie A, ecco perché potrebbe accettare la proposta da parte della società che al termine di questa stagione potrebbe silurare il proprio allenatore.

Nonostante un contratto in essere, può arrivare la separazione tra la Fiorentina e l’allenatore Palladino.

A quel punto il club viola potrebbe accelerare per portare sulla panchina della Fiorentina Sarri.

Sarri Fiorentina: nuove voci sull’esonero di Palladino

E’ la redazione di calciomercato.com a lanciare l’indiscrezione relativa al possibile ribaltone sulla panchina dei viola. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il tecnico viola rischia di non essere riconfermato per la prossima stagione. La dirigenza, infatti, si aspetta un grande finale con i viola che sono ancora in corsa per la finale di Conference League e per un piazzamento nelle Coppe in campionato.

Nel corso di questa stagione si è già discusso tanto del futuro a Firenze del tecnico Palladino, che è stato già a rischio esonero in diverse occasioni. A prescindere da tutto, sarà importante capire quale sarà il prossimo cammino dei viola, che si giocano tanto in questo mese di maggio.

Sullo sfondo resta viva l’opzione Sarri che può essere il candidato giusto per la panchina della Fiorentina. L’ex Lazio resta un suggestione per i viola, che hanno già avuto modo di valutare anche altri profili. Ora non resta che attendere quale sarà il finale di stagione con Palladino che si gioca il tutto per tutto in queste ultime partite di Serie A e Conference League.