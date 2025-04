Ultim’ora Juve, esonero Tudor: arriva una clamorosa decisione

Igor Tudor a rischio addio, la sua avventura alla Juventus può effettivamente durare pochi mesi: svolta bianconera

Era sembrato positivo l’impatto di Igor Tudor alla Juventus. Pur senza incantare, la squadra bianconera, con lui in panchina, pareva aver intrapreso una strada diversa, più concreta ed efficace, quanto meno per il raggiungimento dell’obiettivo minimo, quel quarto posto in classifica che significherebbe ritorno in Champions League e una base cruciale per il futuro. L’ottimismo che si iniziava a respirare nell’ambiente aveva portato Giuntoli a parlare di possibile conferma di Tudor prima della gara di Parma. Ma poi…

Contro i gialloblù, nel match di recupero di campionato di mercoledì pomeriggio, è arrivato un inatteso e bruciante ko, a ribadire, ancora una volta, le criticità della Juventus attuale e a riportare tutti sulla terra. La sconfitta per 1-0 in terra emiliana pesa per essere arrivata al termine di una prestazione non entusiasmante e per la nuova perdita del quarto posto, con il sorpasso del Bologna, a pochi giorni dallo scontro diretto del ‘Dall’Ara’ che potrebbe essere decisivo.

Immediatamente, si sono rinfocolate le polemiche nell’ambiente bianconero. Tifosi inferociti nei confronti della squadra e non solo, non è stato risparmiato nessuno dalle critiche. Anche lo stesso Igor Tudor è stato bersagliato nei commenti apparsi sui social, in molti sembrano ritenere che non sia il caso affidarsi a lui oltre il finale di questa stagione e il Mondiale per Club, andando alla ricerca di un altro allenatore per inaugurare un nuovo ciclo.

Juventus, Tudor addio: i tifosi vogliono solo Antonio Conte

La scelta di molti supporters bianconeri ricadrebbe, dipendesse da loro, su Antonio Conte. Si guarda sempre con grande stima e affetto allo storico ex, che molti rivorrebbero in panchina a Torino.

Il nome dell’ex Ct della Nazionale è stato osannato sui social e richiesto come unico in grado di riportare la Juventus ai suoi fasti di un tempo. Del resto, molti stanno osservando cosa Conte stia facendo in questo momento al Napoli, in lotta per lo scudetto con una squadra di buon livello ma non eccezionale, a conferma delle sue grandi doti.

Dunque, viene richiesta a gran voce alla dirigenza una nuova rotta, che includa il ritorno di colui che aveva inaugurato il lungo ciclo degli scudetti di fila della Juventus. Via Tudor ritenuto non all’altezza di un club vincente e via anche Giuntoli, altro nome ormai inviso a buona parte dell’ambiente.