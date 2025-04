Xavi in Serie A, ci siamo: è esplosa la bomba

Chiusa l’avventura al Barcellona, Xavi è pronto a ripartire dall’Italia: arriva l’annuncio che scuote la Serie A, i tifosi restano a bocca aperta

In Serie A sono diverse le squadre pronte a una vera e propria rivoluzione nei prossimi mesi. Molti dei club più importanti del nostro campionato ripartiranno da un nuovo progetto tra qualche mese, in alcuni casi per rilanciare quelle ambizioni frustrate da una stagione al di sotto delle aspettative. Un progetto che, per alcune squadre, potrebbe essere vincente fin da subito, come dimostrato dal nome del tecnico scelto per ripartire da zero: quello di Xavi.

Fermo ormai da un anno, dopo aver conquistato in quasi tre anni alla guida del Barcellona una Liga e due secondi posti, il tecnico catalano è pronto ad abbracciare finalmente un progetto che possa permettergli di mettersi nuovamente in gioco. In questi mesi, l’allenatore ha infatti potuto guardarsi attorno con grande attenzione, ha potuto studiare e ora sembra pronto ad accettare una nuova sfida ambiziosa, in un campionato per lui completamente nuovo come quello italiano.

E se fino a non molto tempo fa il suo nome era stato accostato, con forza, a quello di club come il Milan, alla ricerca ancora di un tecnico con cui poter costruire un progetto stabile e, sperano i tifosi, vincente, a quanto pare potrebbe essere un’altra la società italiana in grado di tentare Xavi e di convincerlo a mettersi alla prova su una panchina per nulla semplice, ma terribilmente affascinante.

Xavi approda in Serie A: ci pensa una squadra a sorpresa, i tifosi possono sognare

Tra le big, potrebbero cambiare panchina tra qualche mese non solo il Milan, ma anche il Napoli, la Roma, la Juventus e, perché no, addirittura la Lazio o l’Inter, qualora i nerazzurri non dovessero riuscire a riprendersi dal momento di difficoltà che gli è già costato la finale di Coppa Italia.

Nessuna di queste squadre, però, negli ultimi tempi è stata accostata con insistenza a Xavi. A pensare al tecnico catalano per il futuro è stato infatti un altro club, non meno ambizioso, del nostro campionato, pronto a ripartire dall’ex Barça nel caso dovesse presentarsi la necessità di trovare un nuovo allenatore.

Stando a quanto riferito da fonti spagnole, in particolare da Fichajes.net, Cesc Fabregas avrebbe infatti attirato, grazie al suo eccezionale lavoro al Como, le sirene di tantissime grandi squadre europee, e inglesi in particolare. E non è detto che, in caso di offerta concreta, l’attuale tecnico lariano non possa decidere di abbandonare un progetto in cui ha comunque investito molto.

Per ora aria di reale divorzio tra Cesc e il club lariano in realtà non se ne vede. Qualora le cose dovessero però cambiare nei prossimi tempi, la società avrebbe già in mente il sostituto ideale, e sarebbe proprio quel Xavi alla ricerca di una nuova sfida dopo aver chiuso con il Barcellona. E chissà che il progetto comasco non possa rivelarsi quello giusto per mettersi alla prova in uno dei campionati più difficili del mondo.