Addio improvviso al Bologna, Italiano sulla panchina di una Big italiana

Vincenzo Italiano potrebbe lasciare il Bologna il prossimo anno per sedersi sulla panchina di una big italiano: addio improvviso in casa rossoblu

Il Bologna ha fatto la storia nella giornata di giovedì battendo l’Empoli anche nella sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia ed approdando all’atto finale a distanza di 51 anni dall’ultima volta.

Una vera impresa quella compiuta dai rossoblu che, di conseguenza, staccano anche il pass per disputare la Supercoppa Italiana che dovrebbe avere luogo sempre in Arabia Saudita (non ancora confermato ndr.). Stagione davvero di ricordare per il Bologna che anche in campionato si sta facendo valere e dove occupa con merito il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra in campo sta dando il massimo ed il vero artefice di questo grande capolavoro è Vincenzo Italiano. Fare meglio di Thiago Motta senza avere in rosa gente come Calafiori o Zirkzee non era affatto facile ed in molti erano perplessi sulla scelta dei felsinei di affidare la panchina all’ex Fiorentina. Italiano, invece, ha preferito rispondere sul campo a chi lo dava per inadeguato a guidare il Bologna ed ha addirittura migliorato i numeri del tecnico italo-brasiliano.

Il giudizio di tutti su Italiano si è quindi capovolto ed il Bologna intende ora blindare il proprio tecnico sul quale c’è l’interesse di molte squadre. Tra queste ci sarebbe anche il Milan che avrebbe deciso di fare inversione ad u, preferendo puntare su Italiano anziché su Allegri.

Bologna, tutti pazzi per Italiano: lo cerca anche il Milan

Secondo quanto raccontato in esclusiva dal giornalista di Repubblica Andrea Sereni ci sarebbe anche il Milan nella corsa a Vincenzo Italiano. Il club rossonero saluterà Sergio Conçeiçao a fine stagione indipendentemente dal risultato finale e si è parlato molto di un possibile ritorno di Allegri, ma Sereni ha fatto sapere come la dirigenza stia vagliando anche il profilo del tecnico del Bologna.

Intervenuto a Zona Rossonera, in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, il giornalista si è detto sicuro sul fatto che Italiano possa essere l’uomo giusto per far ripartire il Milan: “Dovessi mettere un euro lo metterei su di lui più che su Allegri nonostante sia sotto contratto con il Bologna. Bisogna capire se c’è il modo di portarlo a Milano” ha ammesso, preferendo in maniera netta l’attuale allenatore del Bologna all’ex Juventus.

Parole che hanno sorpreso i tifosi del Milan che sarebbero felici di avere in panchina un allenatore come Italiano, visto quanto fatto dal tecnico rossoblu in quest’ultima stagione. Come sottolineato da Sereni, però, strapparlo al Bologna non sarà facile e non a caso il club felsineo sta già lavorando per rinnovare il suo contratto il più presto possibile, evitando gli assalti non solo del Milan, ma anche di altre squadre.