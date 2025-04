Bufera Gimenez: “Non lo vuole al Milan”, sarà addio in estate

Santiago Gimenez, bomber del Milan, è finito nella bufera: arriva l’annuncio che potrebbe portare all’addio della punta messicana

Il Milan guarda avanti. È già alle spalle la serata magica di San Siro nella quale i ragazzi di Conceicao hanno surclassato l’Inter in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Uno 0-3 che rilancia in maniera netta le ambizioni del ‘Diavolo’, desideroso di conquistare il suo secondo trofeo stagionale.

Dopo la Supercoppa Italiana, ora la Coppa Italia. Per addolcire un’annata decisamente amara, nella quale il Milan non è stato in grado praticamente mai di competere per lo Scudetto. Né di qualificarsi per la prossima Champions League: la lotta al quarto posto è ormai riservata ad altre squadre. Nel frattempo in casa rossonera si fa caldissima la posizione di un big che, a sorpresa, potrebbe salutare prestissimo.

Da 32 milioni di euro l’assegno che la dirigenza di Via Aldo Rossi ha staccato in favore del Feyenoord per strappare il cartellino di Santiago Gimenez al club olandese. Un acquisto importante, ambizioso, anche se i numeri al momento dicono altro. E così la punta, classe 2001, potrebbe salutare un magrissimo bottino: ad oggi 2 reti e 1 assist in 10 apparizioni in Serie A.

Gimenez, addio Milan: “Non lo stima”

Andrea Sereni, inviato de ‘La Repubblica’, ha parlato di Milan durante la trasmissione ‘Zona Rossonera’ in onda sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’. In tal senso il mercato è stato l’oggetto della discussione e, soprattutto, quello che sarà il futuro di Santiago Gimenez.

“Il Milan dovrà capire che ragionamenti fare su Gimenez. È appena arrivato, lo hanno pagato tanto ma sta faticando molto. Arriverà un nuovo direttore sportivo, verrà scelto il nuovo allenatore e a quel punto si capirà che tipo di idee avranno su Gimenez. Faccio un esempio. Se dovesse essere Tare il nuovo ds, allora mi dicono non avere una grandissima stima di Gimenez come centravanti”.

Il giornalista ha continuato il discorso che sembra una vera e propria bocciatura per l’ex centravanti del Feyenoord: “Tare non lo ritiene il centravanti ideale per questo Milan, per caratteristiche. Una punta da area di rigore, fa fatica a dialogare con la squadra. Se dovesse essere Tare il ds si cercherà una soluzione”.

Un addio, dunque, dopo sei mesi. Una soluzione che, evidentemente, potrebbe tornare d’attualità da qui a poche settimane. Sereni ha concluso: “Gimenez è giovanissimo, ha 24 anni appena compiuti, dovesse mai il Milan cercare un nuovo 9 titolare Gimenez potrebbe sicuramente rivenderlo. Sarà un’altra gatta da pelare per società e allenatore, bisognerà capire come gestirla”.