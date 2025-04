Dimissioni in Italia: il presidente cambia di nuovo allenatore

Colpo di scena in Italia per quello che può essere un caso davvero incredibile che coinvolgendo un club storico del calcio italiano e il suo allenatore.

Nelle ultime settimane i risultati non sono per niente andati nella direzione del proprio allenatore che si aspettava ben altro dalla squadra e la reazione non è arrivata, per questo motivo che ora uno dei presidenti più iconici del calcio italiano può davvero pensare di cambiare di nuovo allenatore. Perché la situazione al momento è davvero difficile da poter gestire considerando che la società si trova in una posizione ora molto scomoda.

Ci sono delle nuove notizie che arrivano e che riguardano quello che può essere il futuro dell’allenatore che può essere tagliato fuori in vista del futuro considerando quello che sta accadendo. In questo momento c’è la sensazione che possa esserci l’esonero dell’allenatore o arrivare alle dimissioni lui stesso.

Ad essere giudice come sempre nel mondo del calcio sono i risultati che in questo momento non pagano e allora il club valuta davvero di provare a cambiare le cose in modo diretto. C’è la volontà di dare continuità al progetto ma con qualcosa di differente rispetto quello che si sta vedendo, perché in questo modo si può andare soltanto incontro ad un disastro sportivo ed economico e per questo che il club chiede le dimissioni dell’allenatore.

Esonero o dimissioni: allenatore tagliato fuori, il sostituto

In questo momento c’è bisogno di dare una sterzata all’attuale situazione e con risultati differenti le cose potrebbero andare molto meglio anche in vista del prossimo anno. Al momento però che sembra tutto compromesso che il club pensa di chiedere le dimissioni del suo allenatore per cambiare tutto in panchina.

Occhio a quello che può quindi accadere perché ci sono delle novità che riguardano quello che è accaduto durante l’ultimo turno di campionato quando il Brescia di Maran è uscito sconfitto con il Pisa e ora il presidente del Brescia Massimo Cellino.

Furibondo già dopo il primo tempo il numero uno del club che adesso si guarda attorno. Perché Cellino non valuta l’esonero di Maran al momento ma chiede le sue dimissioni. Una scelta che non sembra voler fare l’allenatore tornato di nuovo da poco dopo un inizio difficile dove ha pagato Pierpaolo Bisoli.

Secondo quanto riferito dal Giornale di Brescia Cellino vuole le dimissioni di Maran e come riferisce Bresciaingol.it il presidente avrebbe già avviato contatti con Roberto Venturato.