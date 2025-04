Esonero a poche giornate dalla fine: il sostituto

L’ennesima sconfitta di questo campionato potrebbe costringere la società a prendere una decisione drastica in vista del finale di stagione.

La squadra può ancora ambire a quello che è il suo obiettivo, ma di questo passo, e con questo rendimento, c’è il serio rischio di trasformare la speranza in tristezza e delusione. A fronte di questo nelle prossime ore potrebbe arrivare l’esonero dell’allenatore, anche perché meglio averci provato cambiando le cose che rimanendo così, inerme, difronte al destino che si compie.

Una decisione che eventualmente sarebbe seguita da un’altra altrettanto importante, ovvero quella del sostituto, profilo che la dirigenza avrebbe anche già individuato e contattato.

Altro esonero in Serie A a poche giornate dalla fine

Nonostante i campionati europei siano prossimi alla conclusione, il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

Che senso avrebbe cambiare in panchina a 4 giornate dalla fine? Poco, solo nel momento in cui non ti stia giocando alcun obiettivo però. Questo non è assolutamente il caso della squadra della quale stiamo parlando, anche se c’è il serio rischio che possa essere risucchiata in questo vortice più che negativo nel momento in cui il rendimento dovesse continuare ad essere questo. La partita di settimana prossima rappresenta l’ultima chiamata, e se neanche a questa dovesse esserci risposta, c’è il serio rischio che la speranza di questi mesi possa diventare delusione e tristezza per un obiettivo mancato. Ed è per questo che la società starebbe seriamente valutando la possibilità di cambiare allenatore.

Stando alle ultime notizie, dunque, dopo la sconfitta di questo pomeriggio contro la Fiorentina Roberto D’Aversa rischia seriamente l’esonero. Lo stato maggiore dell’Empoli si riunirà presto per capire come affrontare queste ultime 4 partite di Serie A, con il club toscano che in tutto questo avrebbe anche già individuato un eventuale sostituto sul quale andare a puntare.

Esonero deciso, così come il sostituto

L’Empoli potrebbe a sorpresa decidere di esonerare Roberto D’Aversa a sole 4 giornate dalla fine di questo campionato. Una scelta per certi versi poco sensata, ma la sconfitta di Firenze e il complicarsi dei discorsi salvezza quasi impongono questa soluzione per i toscani.

Ma nel momento in cui questo scenario dovesse concretizzarsi, chi sostituirà D’Aversa alla guida dell’Empoli? Una risposta a questa domanda non esisterebbe ancora, anche se la famiglia Corsi avrebbe già adocchiato un profilo sul quale puntare in vista di questa e della prossima stagione. Stando alle ultime notizie, infatti, in caso di cambio in panchina i toscani potrebbero puntare su Antonio Buscè, ex calciatore dell’Empoli oltre che grande allenatore di tutte le trafile giovanili del club azzurro. Quest’anno alla guida del Rimini, fresco vincitore della Coppa Italia Serie C, Buscè potrebbe dunque avere l’opportunità più importante in carriera nel club della sua vita, a patto che Roberto D’Aversa affondi sempre di più. Staremo a vedere.