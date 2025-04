Finisce l’era Inzaghi all’Inter: Marotta ha già scelto il sostituto

La sconfitta di questo pomeriggio contro la Roma sancisce clamorosamente la fine dell’era Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter.

Se il rendimento dovesse continuare ad essere questo, il club nerazzurro rischia seriamente di concludere questa stagione senza neanche un titolo. Sfumata l’ipotesi triplete con l’eliminazione in Coppa Italia per mano dei rivali cittadini del Milan, l’Inter può dire addio anche allo scudetto nel momento in cui il Napoli dovesse questa sera vincere la sua partita contro il Torino.

Simone Inzaghi ha completamente perso il contro delle ambizioni della sua squadra, e questo sta a significare solo una cosa: il suo ciclo in nerazzurro è finito.

L’era di Simone Inzaghi all’Inter è finita: scelto il sostituto

Al termine di questa stagione le strade di Simone Inzaghi e dell’Inter potrebbero clamorosamente separarsi. Da che si parlava di triplete, la formazione nerazzurra deve adesso sperare di riuscire a portare a casa almeno un trofeo tra Champions League e Serie A.

Contro avrà due avversarie toste ed ambizione come Barcellona e Napoli, che non gliela lasceranno passare poi così liscia. Basti pensare che vincendo questa sera contro il Torino, i partenopei potrebbero mettere una seria ipoteca sul tricolore, “condannando” la formazione di Simone Inzaghi a puntare (e sperare) solo nella Champions League. C’è da premettere una cosa: solo onore alla formazione nerazzurra che fino al 27 novembre è rimasta in corsa praticamente per tutto, ma quello che conta al termine della stagione sono i risultati, e senza trofei l’Inter potrebbe decidere di cambiare strada.

Stando alle ultime notizie, infatti, non è da escludere che Giuseppe Marotta possa pensare ad una clamorosa rivoluzione che potrebbe vedere coinvolto anche lo stesso Simone Inzaghi. Il piacentino non è certo a questo punto della sua permanenza in nerazzurro, con il nome di Massimiliano Allegri che starebbe cominciando con timidezza ad aleggiare dalle parti di Appiano Gentile.

Sta per nascere una nuova Inter

Giuseppe Marotta ha in mente di creare una nuova Inter. Senza trofei il presidente nerazzurro potrebbe seriamente valutare la possibilità di salutare Simone Inzaghi ed affidare la panchina ad un altro allenatore con il quale cominciare un nuovo ciclo vincente.

Considerati i loro trascorsi alla Juventus, Marotta potrebbe pensare di potare all’Inter Massimiliano Allegri, allenatore fermo da un anno a questa parte e che un po’ come Antonio Conte rappresenta essere una certezza. Puntare su un profilo come il toscano non è mai sbagliato, anche se dalle parti di viale Liberazione starebbero cominciando a guardarsi intorno e a sondare anche altri tipi di profili, come ad esempio Cesc Fabregas, Raffaele Palladino e Maurizio Sarri, con il primo, più di chiunque altro, che attirerebbe per freschezza di pensiero e gioco. Staremo a vedere.