Juventus, guai Yildiz: la squalifica è più lunga del previsto

Arrivano buone notizie a metà per la Juventus di Igor Tudor che è tornata alla vittoria ma ha perso uno dei suoi talenti migliori come Kenan Yildiz per un cartellino rosso.

Una grandissima ingenuità quella da parte di un giovane talento che quest’anno con la maglia bianconera ha vissuto alti e bassi. Ma adesso è il momento decisivo della stagione è arriva una pessima notizia per la Juventus e per l’allenatore perché è stato espulso Yildiz per un brutto gesto che ha commesso nell’ultima partita di campionato che si è giocata tra Juve e Monza.

Il calciatore turco non ha reagito bene in campo e per questo motivo che è stato punito dall’arbitro dopo un consulto del Var. Alla fine però è arrivata la conferma per quella che è stata la decisione da parte dei giudici di gara che hanno fatto quindi fuori dalla partita Yildiz per un cartellino rosso che costa caro anche in vista delle prossime partite.

E’ andato su tutte le furie soprattutto l’allenatore Igor Tudor che non si aspettava di dover fare i conti con una mossa di stizza di questo tipo. Perché proprio quando le cose andavano per il meglio con la Juve avanti 2-0 sul Monza che è arrivata la batosta che è costata cara a Yildiz con l’espulsione dal campo.

Juventus, squalifica Yildiz: quante partite salta

Davvero delle brutte notizie per la Juventus e per Tudor che non potranno quindi contare sul talento di Yildiz per delle partite importantissime e decisive per la situazione di classifica in Serie A.

Perché proprio nelle prossime settimane e le ultime di campionato che la Juventus dovrà affrontare diverse partite di campionato decisive come quelle con Bologna e Lazio decisive le il vertice di classifica e la lotta alla zona Champions League. Per entrambe però potrebbe non esserci quindi a disposizione Yildiz per squalifica.

Una brutta gomitata al volto di Bianco è costata cara a Yildiz espulso da Juve-Monza e ora la squalifica rischia anche di essere lunga. Perché la violenza del giocatore della Juventus è stata punita e ora rischia 2 giornate di squalifica Yildiz che se dovessero essere confermate andrà quindi a saltare i match con Bologna e Lazio, che sono incroci decisivi per quella che è la qualificazione alla prossima Champions League che inseguono le società italiane in questo momento.