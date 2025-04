La Juve piange la sua scomparsa: “È difficile spiegarlo”

Un dolore immenso per il popolo bianconero e la Juventus prova a ricordarlo con un messaggio che spezza il cuore

La Juventus va avanti per la sua strada, in una stagione non proprio esaltante che potrebbe comunque vedere i bianconeri qualificarsi per la prossima Champions League.

Nel frattempo, però, è tornato d’attualità il ricordo di una scomparsa che ha segnato il popolo bianconero da ormai tanto, tantissimo tempo. E così, attraverso il sito ufficiale, la società ha deciso di scrivere un ricordo davvero toccante che ha commosso tutti.

Si torna a ricordare chi non c’è più, con una data che fa ancora malissimo agli juventini ed appassionati di questo sport: era il 25 aprile 1995. Il messaggio della Juventus ha lasciato tutti senza parole.

Il ricordo della Juve: messaggio da brividi

La Juventus ha voluto ricordarlo così, con una delicatezza ed un amore che dopo trent’anni sono rimasti immutati. Andrea Fortunato non c’è più ma nel cuore del popolo bianconero è rimasto uno dei pensieri ricorrenti. Un dolore che lascia spazio, nella memoria di Andrea Fortunato, ad un affetto incondizionato.

E così il messaggio rivolto dal club all’ex terzino bianconero, scomparso prematuramente, ha commosso tutti. “È difficile spiegare che significato che abbia per ognuno di noi questo giorno. Il 25 aprile, da trent’anni a questa parte, per la famiglia bianconera è la giornata del ricordo. È la giornata in cui, caro Andrea, non possiamo fare altro che pensarti ancora più intensamente”.

Un duro colpo per il mondo Juve quel 25 aprile 1995: Andrea Fortunato se ne andava via a causa della Leucemia. “Ci hai insegnato che cosa significasse davvero lottare, sul rettangolo verde e soprattutto nella vita. In campo non hai mai mollato, sulla corsia mancina hai percorso centinaia e centinaia di chilometri con il numero 3 sulla schiena. La tua dedizione ti ha portato a essere a 23 anni il titolare della Juventus e a debuttare in nazionale”.

Un talento cristallino quello di Fortunato, stroncato troppo presto da un male infame. Il popolo bianconero, con nostalgia, ricorda le sue gesta. E la Juventus, anche sui social, gli ha dedicato un video con tutte le sue giocate. Ore di ricordo, un ricordo che fa male. “Il tuo sogno però caro Andrea si è spezzato troppo presto, da un destino crudele che ti ha messo davanti ad una sfida troppo difficile. Non ha perso la speranza”.

Trent’anni senza Andrea Fortunato. — JuventusFC (@juventusfc) April 25, 2025

Il ricordo allo Scudetto 1994/95 che gli fu dedicato dai compagni, poche settimane dopo averlo perso per sempre. “Ci manchi tremendamente tanto”, ha concluso la nota della società bianconera, “sarà così per sempre. Oggi vogliamo ricordarti con un sorriso. Ciao, Andrea”.