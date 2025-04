Milan: infortunio serio, salta anche la finale di Coppa Italia

Ci sono delle importanti novità che riguardano il Milan che fra qualche settimana sarà impegnata nella finalissima di Coppa Italia contro il Bologna. Ecco quale giocatore sarà indisponibile per questo appuntamento.

Tegola per il mister: salterà anche la finale di Coppa Italia Milan Bologna

Il rientro in campo del calciatore del Bologna Ndoye è stimato in 2-3 settimane. Per mister Italiano una tegola, considerando anche la finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio a Roma.

L’esterno proverà a recuperare per l’appuntamento contro i rossoneri anche se sarà molto difficile. Di sicuro, salterà il big match contro la Juventus che è quasi uno spareggio per la zona Champions League.

Bolgona: infortunio Ndoye, a rischio la finale di Coppa Italia contro il Milan

Nel corso dell’allenamento di ieri il calciatore si è fermato a causa di questo fastidio alla coscia. Oggi si è sottoposto ad esami strumentali che ha evidenziato questo risentimento, con il calciatore che dovrà stare a riposo e recuperare da questo infortunio.

A poche settimane dalla finale di Coppa Italia contro il Milan, è difficile immaginare il recupero completo da parte dell’esterno offensivo del Bologna Ndoye che a questo punto rischia di stare ai box per la finalissima.