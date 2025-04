Quattro colpi e il rinnovo: l’annuncio sconvolge la Juventus

Arriva l’annuncio che sconvolge il mondo Juventus: quattro colpi ed un rinnovo nelle fila bianconere, rivoluzione totale

Nonostante i risultati altalenanti degli ultimi tempi che hanno portato ad uno scossone in panchina, la Juventus è ancora lì a giocarsi un posto nella prossima Champions League e dovrà dare il massimo nelle ultime gare della stagione.

I bianconeri non possono commettere ulteriori passi falsi in quanto la qualificazione alla Champions League è considerata obbligatoria, permettendo alla società di pianificare meglio il futuro e di respirare a livello economico. La più prestigiosa competizione europea per club concede introiti importanti e la Juventus non può permettersi di essere tagliata fuori, subendo un danno enorme sotto tutti i punti di vista.

La società sta riflettendo su quello che sarà il progetto sportivo il prossimo anno ed anche Igor Tudor sa di giocarsi molto nelle prossime gare. Il tecnico croato resterà alla guida del club fino alla fine del Mondiale per club e solo allora la Juventus prenderà una decisione su di lui. Ma quante possibilità ci sono che Tudor possa restare l’allenatore della Juventus? Per Giovanni Albanese, ad oggi il tecnico croato è più vicino a restare che a lasciare i bianconeri.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, intervenuto a “TiAmoCalciomercato”, trasmissione in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, ha provato a fare un po’ di chiarezza sulla situazione in casa Juventus, sconvolgendo i tifosi con un annuncio a sorpresa.

Juventus, si decide il futuro: l’annuncio spiazza i tifosi

Cosa aspettarsi dalla Juventus il prossimo anno? Sono in tanti a porsi questa domanda vista quanto è stata travagliata fin qui la stagione. A rispondere ci ha provato Giovanni Albanese che a “TiAmoCalciomercato” ha fatto sapere come, sebbene il sogno della dirigenza sia quello di riportare Conte a Torino, Igor Tudor stia consolidando la propria posizione al di là dei risultati

L’intenzione della Juventus – ha spiegato Albanese – è quella di ripartire da gente che sappia cosa significa vestire la maglia bianconera e che di conseguenza non vuole scegliere un profilo diverso da Conte o Allegri. Qualora l’attuale tecnico del Napoli dovesse restare in Campania, anziché andare su un altro tecnico, la Juventus preferirebbe continuare con Tudor, in quanto sta apprezzando molto il suo lavoro.

Albanese ha rivelato come, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza è intenzionata a fare un mercato importante: “Se venisse confermato il progetto tecnico-sportivo dell’estate scorsa, credo che possano arrivare quei 3-4 tasselli di altissimo livello per portare la rosa nelle condizioni di affrontare l’Europa che conta con la serenità necessaria di un grande club” ha dichiarato, sottolineando l’importanza di partecipare alla Champions.

In caso contrario potrebbe esserci una rivoluzione totale che potrebbe non riguardare soltanto la guida tecnica, ma l’intera area sportiva e altre teste potrebbero saltare. Si è parlato molto di recente di un possibile addio di Cristiano Giuntoli e tutto fa pensare che il primo ad andare via in caso di mancata qualificazione possa essere proprio lui, indicato da molti come il principale responsabile di questo disastro sportivo.