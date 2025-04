Saluta la Juve e va al Chelsea, tifosi bianconeri furiosi

Il club bianconero rischia di vedere sfumare il grande colpo per la prossima stagione: è tutta colpa del Chelsea

Il tracollo contro il Parma è alle spalle, la Juventus è chiamata a reagire subito per poter lottare fino alla fine per la qualificazione al quarto posto in Serie A. La Champions League, d’altronde, è un obiettivo concreto per i bianconeri.

Dal campo al calciomercato il passo è breve ed è già abbondantemente chiaro come la Vecchia Signora sia chiamata a rivoluzionare gran parte della rosa a disposizione, oggi, di Igor Tudor. Uscite ma, anche e soprattutto, entrate. Ed è proprio per quanto concerne i colpi che arricchiranno nei mesi estivi la rosa bianconera, non arrivano affatto buone notizie.

La dirigenza juventina rischia di perdere per strada un profilo che lo stesso Giuntoli sogna ormai da tantissimo tempo. La minaccia si chiama Chelsea.

Bomber da urlo al Chelsea: Juve distrutta

Massimo Pavan, giornalista sportivo di fede bianconera, ha nelle scorse ore parlato di mercato sulle pagine di ‘Tuttojuve‘ e lo ha fatto lanciando un allarme. Alcuni profili che i bianconeri osservano da tempo sembrerebbero poter essere in cima alla lista della spesa estiva del Chelsea.

Caccia ad un grande attaccante, un’esigenza che in quel di Torino è chiara da tantissimo tempo. E così pare che i ‘Blues’ siano pronti a farsi avanti per due nomi tanto cari a Cristiano Giuntoli: Jonathan David ma, soprattutto, Victor Osimhen. La punta nigeriana sta facendo benissimo in prestito al Galatasaray ma pare evidente come il club turco sia già convinto di puntare su altri profili per il futuro: non verrà quindi riscattato dal Napoli, tornando solo per poco in Campania. La Juve vorrebbe provare ad approfittare di questa situazione di stallo: è chiaro da tempo come la Vecchia Signora abbia scelto Osimhen come erede di Vlahovic.

L’inserimento del Chelsea, che potrebbe sfruttare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro presente nel contratto del bomber e valida solo per le società straniere, rischia di lasciare a bocca asciutta la Juventus. Anche Delap, Ekitikè e Sesko piacciono alla dirigenza londinese.

Per la questione Osimhen, quindi, potrebbe presto arrivare una doccia fredda per il popolo bianconero. Il 25enne di Lagos ha un contratto in scadenza nel 2026 che potrebbe venire prolungato di un’ulteriore stagione se l’attaccante non dovesse essere ceduto durante il prossimo mercato estivo.

Osimhen, che in Turchia guadagna ben 6 milioni di euro a stagione, fino a questo momento ha collezionato 30 reti con 7 assist in sole 25 presenze: numeri che a questo punto sembrerebbero ingolosire – e non poco – pure il Chelsea.