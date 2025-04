Tutto già deciso: addio da brividi alla Juve

La Juventus è pronta a salutare un suo big, l’addio da brividi è già pronto per la sessione estiva di calciomercato: è tutto deciso

Dopo il clamoroso ko contro il Parma, la Juventus è pronta a riscattarsi tra poche ore in occasione della sfida con il Monza. Tre punti che sarebbero fondamentali per i bianconeri nella corsa ad un posto utile per la qualificazione alla Champions League.

Allo stesso modo, al di là del calcio giocato, è evidente come i vertici bianconeri stiano progettando già il futuro. Un futuro che registrerà, da giugno, una serie di cambiamenti assai profondi alla rosa di Igor Tudor. L’allenatore croato, poi, non è ancora certo di restare: tutto sarà legato ai risultati ma al netto dello scivolone coi gialloblù, il lavoro dell’ex difensore bianconero è stato fino a questo momento encomiabile.

Il mercato della Juve passerà, inevitabilmente, anche dalle cessioni. E in questo senso sembra si stia agilmente facendo largo quella di un big importantissimo per lo scacchiere bianconero: l’annuncio arrivato poche ore fa lascia pochi dubbi, i tifosi non ne saranno contenti.

Juve, annuncio choc: “Addio già deciso”

Chi ha parlato di un addio ormai quasi palese alla Juventus, in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato, è Graziano Carugo Campi. Come consuetudine lo scrittore ha rilasciato i suoi pensieri in un post sul suo profilo ‘X’ nel quale non risparmia alcune pungenti critiche ad un big bianconero evidentemente destinato a dire addio alla Juventus tra poche settimane.

Si parla di Andrea Cambiaso che, già lo scorso gennaio, è stato accostato alle uscite. Un fortissimo interessamento da parte del Manchester City di Pep Guardiola ha fatto tremare il popolo bianconero. Alla fine, però, Giuntoli non se l’è sentita di rinunciare al forte terzino a stagione in corso, senza aver modo di sostituirlo degnamente. Adesso il tormentone è destinato a tornare di moda, con Cambiaso che per Carugo Campi avrebbe già le valigie in mano.

“Da novembre in poi le partite sopra la sufficienza di Cambiaso sono state pochissime. I disastri che sono costati punti sono tantissimi”, ha riferito rispetto a qualche errore di troppo dell’ex Bologna. “Difficile pensare che possano arrivare offerte in estate per lui, a meno che non sia stato tutto già deciso e non ci sia solo da concordare il prezzo“.

A questo punto, dunque, la possibilità che nei mesi scorsi la dirigenza bianconera possa aver solo ‘rimandato’ il discorso addio avendo già determinato la prossima destinazione di Cambiaso, è una variabile da non trascurare. Anzi. Il 25enne genovese, classe 2000, in questa che potrebbe essere la sua ultima annata in quel di Torino ha collezionato 38 apparizioni totali con 2 gol e 3 assist vincenti all’attivo.