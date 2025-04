Via dal Real: Ancelotti ha già deciso, svelata la nuova destinazione

Tempo scaduto al Real Madrid. Ecco le ultime notizie riguardo il futuro in panchina di Carlo Ancelotti che ha già deciso la sua prossima avventura.

La sconfitta in finale di Coppa contro il Barcellona ha aperto un’altra volta alla crisi all’interno del club che adesso è pronto a salutare in maniera definitiva Carlo Ancelotti.

Il tecnico è già in contatto per trovare un’altra panchina nel corso della prossima stagione. Ecco le ultimissime notizie riguardo l’incontro andato in scena nelle scorse settimane.

Dalla Spagna arrivano nuove voci relative al futuro di Carlo Ancelotti che è sempre più vicino all’addio dal Real Madrid. Il dado è ormai tratto con Florentino Perez che è già alla ricerca di un sostituto.

Quale sarà il futuro di Ancelotti?

Secondo le ultime notizie riportate da Marca, è tutto pronto per l’addio dell’allenatore che si separerà dal club spagnolo al termine di questa stagione. Resta l’incognita riguardo anche la sua presenza per il Mondiale per Club, che si disputerà tra giugno e luglio in America.

Intanto, mentre in Italia alcuni sperano in un ritorno di Carlo Ancelotti magari al Milan o alla Roma, i dirigenti della Federazione non hanno mai interrotto i contatti con il tecnico che sta ragionando riguardo il suo futuro.

Il grande sogno per la panchina del Brasile è proprio Ancelotti. Ci sono stati dei nuovi colloqui con alcuni rappresentati della Federcalcio verdeoro che è alle prese con il sostituto di Dorival Junior.

L’allenatore non è del tutto convinto di allenare una Nazionale, preferirebbe proseguire in un club di spessore anche se ad oggi non ci sono grosse opportunità se non quella di un ritorno in Italia al Milan o alla Roma.

Ancelotti prossimo ct del Brasile?

Dopo aver vinto di tutti sulla panchina di grandi club, per Ancelotti c’è la possibilità di allenare una Nazionale come quella brasiliana che sta vivendo un periodo di grande crisi.

Sarebbe la prima volta per Ancelotti, che ha sempre declinato la proposta di guidare anche la Nazionale italiana. Questa volta, però, potrebbe prendere in considerazione questa possibilità anche perché all’interno della rosa c’è il suo pupillo Vinicius Jr, che è cresciuto proprio con Carletto.

Dunque, non resta che attendere la fine della stagione per capire quale sarà la decisione finale di Ancelotti che nel frattempo spera di concludere al meglio la stagione con i Blancos.