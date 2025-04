Allenatore scelto: addio Atalanta e nuova panchina in Serie A per Gasperini

Continuano ad essere incessanti le voci che vorrebbero il tecnico di Grugliasco in procinto di legarsi ad una big di Serie A

Un fulmine a ciel sereno. Un lampo nel cielo sereno di Bergamo – con l’Atalanta che all’epoca avrebbe potuto ancora giocarsi le sue carte nella lotta Scudetto – che, secondo qualcuno, avrebbe anche destabilizzato l’ambiente in vista del rush finale di una stagione fino a quel momento incredibile.

Il clamoroso annuncio, datato ormai due mesi – fatto da Gian Piero Gasperini, il Demiurgo della grande Dea trionfatrice in Europa League lo scorso anno, sulla volontà di non rinnovare il contratto in scadenza col club orobico a giugno 2026 ha creato un vero e proprio terremoto nel sempre fervido mercato degli allenatori.

Anche perché contestualmente, e curiosamente, le posizioni di Sergio Conceiçao al Milan, di Thiago Motta (poi effettivamente esonerato) alla Juve, nonché il certo addio, per sopraggiunti limiti di età e di motivazioni, di Claudio Ranieri alla Roma hanno aperto molteplici possibili destinazioni di prestigio per l’allenatore di Grugliasco.

Nonostante, proprio di recente, il tecnico sembrava avesse in qualche modo riaperto la possibilità di restare a Bergamo rinnovando il contratto, appena qualche giorno dopo è arrivata una nuova specifica. Che ha richiuso le porte ad un proseguimento del lungo matrimonio tra le parti. Nel mentre, dallo scorso febbraio in poi, le indiscrezioni sul futuro di Gasp sono state numerosissime. Con una grande pretendente apparentemente in vantaggio su tutte le altre.

Gasperini per Ranieri, non è finita: il nuovo scenario

Esattamente un mese fa, alla vigilia di Lecce-Roma, fu proprio Claudio Ranieri – il cui ruolo nella scelta del suo stesso successore è centrale – a dire espressamente che Gasperini, accostato ormai da tutti al club capitolino, non sarebbe stato il nuovo allenatore.

Il ‘problema’, se può definirsi tale, è che più di qualcuno ha avuto il sospetto che quella del 73enne tecnico testaccino sia stata una smentita di facciata. Atta solo a che la stampa si potesse concentrare su altri nomi, lasciando così il Ds Ghisolfi libero di concludere la trattativa con il mister piemontese.

Nel frattempo anche Juve e Milan si sono affacciate su un profilo che è garanzia di spettacolo ma anche di successo, come dimostrato nella pluriennale fantastica avventura a Bergamo. Le varie telenovele sul valzer degli allenatori, ancora irradiate sugli schermi dei tifosi di mezza Italia, sembrano lungi dal vedere una conclusione. Gasperini, di fatto un protagonista assoluto delle diverse sceneggiature, sta solo aspettando di sapere con certezza che ruolo dovrà assumere dalla stagione 2025/26…