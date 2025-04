Dal Napoli alla Juve, affare fatto: pronto il primo colpo dell’estate

Il primo colpo del calciomercato estivo è ormai a un passo: il grande talento saluta Napoli, ha scelto la Juventus.

Napoli e Juventus stanno vivendo momenti molto diversi. I partenopei sono infatti al primo posto in classifica a pari punti con l’Inter e possono giocarsi fino in fondo le possibilità di scudetto in queste ultime cinque gare; i bianconeri, invece, sono al quinto posto e dovranno sudare le proverbiali sette camicie per scavalcare il Bologna e agguantare un posto nella prossima Champions.

La squadra che ha più bisogno di rinforzarsi in vista del prossimo anno è chiaramente la Juve, che ha cominciato da tempo a guardare proprio in casa Napoli. Non è un segreto che il nome preferito dalla società torinese per la panchina sia Antonio Conte, legato però da un contratto con i campani fino al 2027.

Nei piani bianconeri, però, non c’è solo il tecnico salentino: la Juve segue con grande attenzione anche alcuni giocatori azzurri, tra cui Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori. In più Cristiano Giuntoli starebbe pensando di mettere i bastoni tra le ruote al Napoli anche su un talento che i partenopei hanno messo da tempo nel mirino.

Dal Napoli alla Juve: i bianconeri fanno il colpo

Il profilo in questione è quello di Heorhij Sudakov, 22enne centrocampista dello Shakhtar Donetsk e della Nazionale ucraina. Anche in questa stagione Sudakov si sta rivelando un elemento determinante per il suo club: tredici gol finora messi a segno in 35 presenze con lo Shakhtar, a cui si aggiungono i 6 assist forniti ai propri compagni in tutte le competizioni.

Sudakov era stato cercato dalla Juve già qualche estate fa, senza però che l’interesse si tramutasse in una trattativa concreta. Ora però i bianconeri sono intenzionati ad affondare il colpo: per arrivare al centrocampista classe 2002 bisogna battere soprattutto la concorrenza del Napoli, che si è mosso in anticipo per convincere il giocatore a sposare il progetto.

Le ultime voci, però, danno Sudakov in direzione Torino. Per molti, infatti, sarà proprio il gioiello dello Shakhtar il primo grande colpo dei bianconeri per la prossima stagione. Il club ucraino ha già fatto sapere che servono tra i 30 e i 40 milioni per Sudakov: una cifra che la Juve vorrebbe recuperare dalla cessione di Douglas Luiz, uno dei più deludenti in questa annata così complicata.