Esonero Ancelotti, è questione di ore: andrà su un’altra panchina

Il tempo è ormai scaduto, Carlo Ancelotti è ad un passo dall’esonero con il Real Madrid. L’allenatore italiano dopo tanti grandi successi con i Blancos sarà fatto fuori.

Il presidente Florentino Perez non pensa di poter andare avanti in questo modo e ha scelto di fare fuori il tecnico visto ciò che sta accadendo da diversi mesi. La stagione del Real Madrid si pensava potesse essere completamente diversa dall’arrivo di Mbappe in rosa, ma nemmeno Ancelotti è riuscito a trovare la giusta quadra e ora c’è il serio rischio che si possa concludere la stagione senza altri trofei, eccetto la Supercoppa Uefa vinta a inizio anno contro l’Atalanta.

Da lì però il Real Madrid non è riuscito a trionfare e ha perso praticamente tutto, la Supercoppa di Spagna e la Copa del Rey entrambe contro il Barcellona, la Champions League con l’eliminazione pesante ai quarti di finale contro l’Arsenal e ora c’è il serio rischio che anche in campionato non arrivi il trofeo.

Perché il Barcellona in questo momento è avanti 4 punti a 5 giornate dalla fine e solo un’impresa permetterà al Real Madrid di portarsi a casa il titolo dello scudetto. In questo momento però c’è la seria possibilità che possa arrivare anche l’esonero immediato per Ancelotti.

Real Madrid, esonero Ancelotti: decisione immediata del club

Ormai il tempo è scaduto e lo sa bene anche Carlo Ancelotti che sarà esonerato dal Real Madrid nonostante un anno di contratto ancora con il club. Ma non verrà rispettata la scadenza del 2026 perché ora la società vuole cambiare e anche lo stesso tecnico avrà l’occasione di ripartire subito con una nuova avventura.

L’ennesima sconfitta contro il Barcellona ha messo ko mentalmente la squadra e i tifosi, con la società ora che è pronta ad intervenire per invertire questo trend stagionale che nessuno si sarebbe aspettato di vivere. Secondo le ultimissime notizie ora Carlo Ancelotti è ad un passo dall’esonero dal Real Madrid.

Il club spagnolo ha voglia di ripartire e pensa ad un nuovo allenatore con Xabi Alonso candidato numero uno per la panchina del Real Madrid dopo l’esonero di Ancelotti. Il giovane allenatore arriverebbe a fine stagione con Re Carlo che ora è fortemente intenzionato a ripartire subito con una nuova avventura e la panchina da CT del Brasile è sempre più vicina.