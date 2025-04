Inter, tensioni interne: un calciatore ha puntato il dito

Momento negativo senza precedenti per l’Inter di Simone Inzaghi che incassa la terza sconfitta consecutiva in pochissimi giorni e ora si fa davvero dura.

Perché il club nerazzurro in questo momento ha da fare i conti con quello che è un finale di stagione che rischia di essere davvero tragico a livello sportivo. Perché in questo momento l’Inter è in lotta per Scudetto e Champions League ritrovandosi a pari punti in classifica in campionato con il Napoli e alla semifinale della Coppa Uefa dove di fronte ci sarà il Barcellona.

Ma l’Inter arriva nel momento peggiore possibile a questo rush finale di stagione perché in questo momento è a tre sconfitte consecutive. Delle batoste davvero impressionanti dove non è mai riuscito nemmeno a segnare un gol: 1-0 con il Bologna in campionato, 0-3 in Coppa Italia con il Milan e 0-1 in campionato ancora con la Roma.

Una situazione surreale per la squadra di Inzaghi che rischia di perdere ogni singolo trofeo nel finale proprio ora che si stava sognando il Triplete. Ma al momento rischia di essere un vero fallimento il finale di stagione dell’Inter che ora non sembra più unita come prima e allo stesso tempo mancano poche partite alla fine e c’è grande nervosismo in campo tra i giocatori che non riescono a tenere la concentrazione.

Inter: sfogo di un calciatore dopo la sconfitta

Nessuno in casa Inter si aspettava di affrontare questo finale di stagione che ora rischia di complicarsi sempre di più, ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere per la società che ora dovrà fare i conti con quello che è accaduto nelle ultime partite.

Tre sconfitte pesanti e inaspettate che hanno creato sempre di più malumori e problemi interni per l’Inter che ora dovrà giocarsi tutto in quelle che saranno le prossime sfide con le ultime forze. Perché proprio alla fine della partita persa contro la Roma che ha parlato a Inter Tv Carlos Augusto sfogandosi del momento della squadra e dicendo chiaramente che in questo momento lui e i suoi compagni sono stanchi.

Da capire ora se Carlos Augusto ha voluto puntare il dito contro quella che è stata la preparazione dell’Inter dove i giocatori si sentono spremuti o se era una sorta di giustificazione nei confronti dei tifosi che non si spiegano più questo forte calo di risultati e prestazioni dei propri giocatori.