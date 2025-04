Juve: il nuovo allenatore “come Inzaghi e Conte”

Il tema caldo in casa Juventus è sempre quello legato all’allenatore, nonostante il buon apporto dato da Igor Tudor all’Allianz Stadium.

Ma il casting resta aperto in casa Juventus e ci sono diversi nomi in ballo. C’è chi ha brillato, ancora una volta anche se in un campionato diverso da quello della Serie A, pronto al grande salto come annunciato quest’oggi nell’intervista rilasciata a Radio Rai.

Aveva scelto di lasciare il club dopo la sua promozione quando era ai Ciociari e chissà che non possa succedere di nuovo, questa volta per la grande chiamata che può portare alla Juventus. Delle sue qualità, definito come “metà Conte e metà Inzaghi”, nelle vesti di allenatore, ecco che la scelta della Juventus potrebbe cadere su un grande ex del quale parla benissimo il suo amministratore delegato in vista di quella che sarà la prossima stagione da vivere in Serie A.

“Come Inzaghi e Conte”: è tra i candidati per la panchina della Juve

Aveva fatto benissimo a Frosinone, conquistando la promozione e ha letteralmente dominato il campionato, quest’anno, altrove. Di questo ha parlato Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo che spiega nella sua intervista quelle che sono le qualità del suo allenatore in neroverde, vedendo in lui le caratteristiche da tecnico di due degli allenatori più importanti del calcio italiano.

Giovanni Carnevali ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni importanti su Fabio Grosso, tra i potenziali candidati del nuovo allenatore della Juventus, per il 2025/2026.

Perché, per il dopo-Tudor e seguendo la scia dell’identikit bianconero che si cerca, chi conosce l’ambiente è proprio l’ex Campione del Mondo nel 2006 che ha ancora una volta fatto benissimo nel campionato cadetto. E non si possono escludere, appunto, le idee dei club in Serie A che potrebbero vedere Fabio Grosso come nuovo allenatore di un top club in Italia.

Le parole dell’ad su Fabio Grosso

Quelle che seguono, ai microfoni radiofonici, sono le parole di Giovanni Carnevali su Fabio Grosso: “Ha una mentalità importante, ha dato un’identità al Sassuolo. Riesce ad incidere su tutto, sia in campo che negli spogliatoi, nella sua gestione. Io sono convinto che avrà un futuro importante, ha grandi doti. È un mix tra Conte e Inzaghi”.

Fabio Grosso ha un futuro da grande e lo ha dichiarato apertamente Giovanni Carnevali. Da capire se passerà ancora dal Sassuolo il suo domani o se il grande salto sarà immediato. A differenza di ciò che fece quando salutò il Frosinone, in ogni caso, la certezza è che Grosso sia pronto per la Serie A. Da capire poi se lo farà anche per la Champions e palcoscenici importanti come quelli della Juventus.