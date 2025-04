Krstovic in una Big di Serie A, rinforzo stratosferico

L’attaccante del Lecce Nikola Krstovic è finito nel mirino di una big di Serie A: rinforzo di lusso per il reparto offensivo del top club

La stagione del Lecce si è trasformata in un vero e proprio incubo da febbraio a questa parte. Il club salentino non porta a casa la vittoria da fine gennaio quando riuscì ad imporsi per 3-1 sul campo del Parma e da allora sono arrivate solo delusioni.

Eccezion fatta per qualche pareggio sparso qua e là, il Lecce ha portato a casa tante sconfitte che lo hanno fatto precipitare in classifica. Attualmente, i giallorossi si trovano appena sopra la zona retrocessione, con un solo punto a separarli dal Venezia terzultimo ed il calendario non li aiuta di certo visto che nelle ultime 4 gare della stagione se la vedranno con due big come Napoli e Lazio.

Nonostante tutto, la società ha confermato la propria fiducia in Giampaolo e spera che la squadra possa gettare il cuore oltre l’ostacolo nelle partite che mancano al termine della stagione. In particolar modo, il Lecce si affiderà al suo bomber Nikola Krstovic che con le sue prestazioni ed i suo gol è riuscito a tenere i compagni fuori dalla zona retrocessione

L’attaccante montenegrino vuole salvare il Lecce ad ogni costo e solo al termine del campionato prenderà una decisione sul suo futuro che appare lontano dal Salento. Secondo quanto riportato da TvPlay, Krstovic è finito nel mirino della Juventus che avrebbe intenzione di puntare su di lui per la prossima stagione.

Juventus, occhi su Krstovic per l’attacco: il montenegrino può lasciare il Lecce

In questa stagione, Nikola Krstovic è stato per distacco uno dei migliori giocatori del Lecce. L’attaccante classe 2000 ha collezionato 33 presenze condite da 10 gol e 3 assist in Serie A, stimolando l’interesse di alcune squadre tra cui quello della Juventus. Secondo quanto riportato da TvPlay i bianconeri starebbero pensando proprio al bomber del Lecce per rinforzare il reparto offensivo, anche se non è chiaro se per essere il titolare o una riserva di lusso.

In estate, la Juventus rivoluzionerà il proprio reparto offensivo e quello di Krstovic è uno dei tanti nomi sondati dalla dirigenza in queste settimane. L’intenzione dei bianconeri per il prossimo mercato è quello di puntare ancora una volta su giocatori giovani, ma pronti a dare subito il loro contributo alla loro causa e Krstovic sarebbe un acquisto più che azzeccato in questo senso, visto che conosce la Serie A ed ha solo 25 anni (li ha compiuti ad inizio mese ndr.)

Da capire, però, quali saranno le intenzioni del Lecce e soprattutto quale sarà il futuro del club. In caso di retrocessione, infatti, per la Juventus potrebbe essere più facile portarlo via dal club giallorosso, mentre qualora si salvasse le cose potrebbero essere più complicate. Krstovic inoltre è seguito da tante squadre sia straniere che estere ed il rischio che si scateni un’asta è molto alto, mentre il Lecce è conscio che sarà difficilissimo trattenerlo per un’altra stagione.