Svolta Conceicao, resta in Italia: allenerà in Champions

Possibile svolta a sorpresa per il mercato degli allenatori che è pronto a decollare soprattuto nel calcio italiano con anche Sergio Conceicao che recita un ruolo da protagonista.

In questo momento si parla tanto di quella che è la corsa alla zona Champions League dove ci sono 5 squadre in 3 punti per giocarsi una sola posizione e tra queste non c’è il Milan di Conceicao che è leggermente più staccato dopo mesi difficilissimi tra gennaio e febbraio. Adesso però la squadra rossonera sta provando una disperata rimonta mettendo un filotto di risultati positivi che possono essere decisivi per la svolta a sorpresa.

Vedere però il Milan giocare il prossimo anno la Champions sembra un qualcosa di sempre più irrealizzabile visto che siamo a 4 giornate dalla fine e sono troppe le squadre avanti ai rossoneri, ma non è passata la svolta che Conceicao ha dato alla squadra che si giocherà anche la finale di Coppa Italia.

In questo momento il Milan è tra le squadre più in forma di questo finale di stagione e c’è la volontà di fare le cose in grande. Allo stesso tempo però il club sembra che non stia pensando a Conceicao come allenatore per le prossime stagioni, una scelta che invece potrebbero fare altri club italiani.

Milan, svolta Conceicao: è pronto ad una nuova sfida

Perché l’esperienza che vanta Conceicao anche a livello internazionale dopo quello che ha fatto negli anni passati con il Porto è sotto gli occhi di tutti e ora, dopo un periodo di ambientamento in Italia anche di alti e bassi, sembra aver trovato la giusta dimensione che può far riflettere tanti club di Serie A.

Non sarà facile per Conceicao confermarsi sulla panchina del Milan visto che il club già sta trattando per l’arrivo di un nuovo allenatore, ma proprio il portoghese potrebbe avere comunque mercato in Italia dove alcuni iniziano ad apprezzare seriamente l’occasione che si può creare.

C’è la concreta possibilità che una nuova squadra possa pensare di mettere le mani su Conceicao che in Serie A piace e in particolare a Lazio e Atalanta. Entrambe le squadre non sono ancora pienamente sicure di continuare con gli attuali allenatori e per questo che il nome di grande esperienza come quello di Conceicao può essere la scelta giusta per Atalanta o Lazio.