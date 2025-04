Tudor-Juve, c’è l’annuncio ufficiale: deciso il futuro

Igor Tudor e l’annuncio che tutti i tifosi bianconeri aspettavano: deciso il futuro dell’allenatore della Juventus

La Juve non si ferma, vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione ma intanto la programmazione è già cominciata. Giuntoli è all’opera per costruire una squadra sempre più forte e competitiva tanto in campionato quanto – semmai dovesse arrivare la qualificazione – in Champions League.

Nelle prime quattro panchine con la Juve, Tudor ha collezionato 2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta. Un ruolino di marcia che potrebbe anche portare la Vecchia Signora al quarto posto: molto dipenderà dalle rivali. Ad ogni modo proprio il destino del tecnico croato è sotto la lente d’ingrandimento, ancora infatti non è chiaro cosa possa accadere da qui al termine della stagione.

È evidente come molto dipenderà dal finale di stagione, da dove arriverà dalla Juventus, dalle ambizioni che i vertici bianconeri vorranno sicuramente tenere alte. La possibilità di un addio e la ricerca di un nuovo allenatore. Nulla è deciso o quantomeno sembra essere già stata dettata una strada ben definita per la decisione finale: l’annuncio è arrivato nelle scorse ore.

Tudor-Juventus, la conferma: ecco l’annuncio

Igor Tudor ancora alla Juventus? Un enigma che potrebbe venire ‘risolto’ molto prima del previsto. Perché il tecnico croato, che va ricordato è sotto contratto con la società bianconera fino al 30 giugno 2025, potrebbe alla fine essere la scelta giusta per il nuovo corso che hanno in mente i vertici di casa Juventus.

Il giornalista di ‘Repubblica‘ Antonio Barillà ha parlato nelle scorse ore a ‘Calciomercato.it’ di quella che sarà la decisione sulla guida tecnica della Juventus: “Saranno due i fattori a incidere sull’eventuale conferma di Tudor alla Juventus. Il primo è chiaramente rappresentato dai risultati sportivi, una linea di demarcazione. Il secondo dipende molto dal raffronto, per questo si sta prendendo tempo”.

Barillà ha chiarito il suo pensiero, con la possibilità – comunque concreta – che la Juve possa affidarsi ad un nuovo allenatore in estate. “Se hai la possibilità di prendere un allenatore di grande prestigio è chiaro che ci rifletti. Se poi devi prenderne uno di medio calibro, con la squadra che è con Tudor, allora non cambi”. Il noto giornalista ha poi fatto un nome in particolare: Antonio Conte.

“È sotto contratto con un club difficile da ammorbidire. Spalletti aveva una clausola che gli impediva di allenare per un anno rompendo prima il contratto. Se la Juve non dovesse andare in Champions c’è il rischio di un ridimensionamento“, ha concluso Barillà.