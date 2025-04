Addio definitivo alla Juve, si trasferisce in Arabia Saudita: i dettagli

La Juventus deve dire addio al giocatore: vicino il trasferimento in Arabia Saudita, ecco tutti i dettagli dell’affare

Il successo ottenuto in campionato contro il Monza ha permesso alla Juventus di respirare e soprattutto di restare in corsa per il quarto posto, ultima posizione utile per la qualificazione alla prossima Champions League.

I bianconeri sono attesi ora da due partite decisive contro Bologna e Lazio e non possono permettersi di sbagliare se vogliono disputare la prossima edizione della Champions League. La qualificazione non è solo importante da un punto di vista economico, ma anche da quello progettuale visto che la partecipazione o meno alla coppa dalle grandi orecchie avrà un grande impatto sui piani di mercato della Vecchia Signora.

Un mercato dove la Juventus sarà certamente protagonista visto che, con ogni probabilità, ci sarà una nuova rivoluzione e sono attesi tanti movimenti sia in entrata che in uscita. Il reparto offensivo sarà del tutto stravolto, ma anche quello arretrato non sarà esente da cambiamenti tenendo conto che alcuni giocatori potrebbero andar via e che Renato Veiga tornerà al Chelsea dopo il suo periodo di prestito.

Per rinforzare la propria difesa, la Juventus aveva pensato a Kim Min-jae del Bayern Monaco, reduce da un’annata non brillante in Germania, ma arrivare al difensore sudcoreano sarà molto difficile visto che sarebbe ad un passo dal trasferimento in Arabia Saudita.

Juventus, si complica la pista Kim Min-jae: il sudcoreano verso l’Arabia Saudita

Il ritorno in Serie A di Kim Min-jae resta ad oggi molto complicato. La Juventus aveva individuato nel difensore sudcoreano, protagonista nel Napoli scudettato di Spalletti, il rinforzo giusto per il proprio reparto difensivo, ma stando a quanto riportato Tuttojuve.com sarebbe fortemente tentato da un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita pronto a ricoprirlo d’oro pur di avere un’altra stella del calcio europeo nel proprio campionato

Il Bayern Monaco ha intenzione di cedere il difensore per abbassare il proprio monte ingaggi e lo stipendio di Kim Min-jae, inoltre, va ben al di là delle possibilità della Juventus, considerato che percepisce ben 7 milioni di euro netti. Come il club tedesco, anche i bianconeri non possono permettersi un monte ingaggi troppo elevato, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League e per questo la strada per arrivare a Kim Min-jae è decisamente in salita.

Oltre all’Arabia Saudita, la Juventus dovrebbe fare anche i conti con i club della Premier League che pure hanno mostrato interesse per Kim Min-jae ed in termini economici sarebbe una sfida che difficilmente la Vecchia Signora potrebbe vincere. Allo stato attuale delle cose, appare davvero complicato immaginare Kim Min-jae con la maglia bianconera addosso il prossimo anno.