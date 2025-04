De Rossi allenatore di una Big italiana, clamorosa conferma in diretta

Daniele De Rossi è pronto a tornare sulla panchina di un top club di Serie A: la conferma in diretta ha scatenato i tifosi.

Daniele De Rossi è in attesa di una chiamata da parte di qualche club. L’allenatore romano è rimasto scottato dall’addio alla Roma, ma ora si è messo alle spalle l’inattesa separazione ed è pronto a rilanciarsi in un nuovo e ambizioso progetto. DDR era stato chiamato lo scorso anno dopo l’esonero di José Mourinho: l’ex centrocampista aveva ottenuto risultati confortanti, tanto da meritarsi la riconferma per la stagione successiva.

Tuttavia la falsa partenza gli è costata il posto dopo sole 4 partite. I soli tre punti conquistati hanno spinto i Friedkin a sollevarlo dall’incarico, affidando la panchina a Ivan Juric (poi a sua volta sostituito da Claudio Ranieri). De Rossi ha scelto di rimanere ai box fino al termine della stagione nonostante qualche proposta interessante. Ora però l’ex ‘Capitan Futuro’ ha voglia di rimettersi in gioco.

Ma dove potrebbe allenare De Rossi? Su quale panchina potrebbe sedersi in vista della prossima stagione? Stando alle ultime dichiarazioni non è da escludere nemmeno un clamoroso ritorno alla Roma. Claudio Ranieri ha ribadito ancora una volta che smetterà di allenare al termine di questo campionato, facendo chiaramente capire che non ci sono margini per un ripensamento.

De Rossi nuovo allenatore: l’indiscrezione è clamorosa

La Roma deve ora individuare l’allenatore che dovrà proseguire l’eccellente lavoro svolto in questi mesi da ‘sir Claudio’. Un grande ex giallorosso come Radja Nainggolan ha già espresso la sua preferenza. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il Ninja ritiene che il nome giusto per la Roma sia ancora Daniele De Rossi.

“Quando è arrivato sulla panchina della Roma ha fatto meglio di Mourinho“, ha detto Nainggolan alla ‘Rosea’, aggiungendo che a suo dire il suo ex compagno di squadra avrebbe meritato più tempo. Al momento, però, non sembra che tra i nomi sondati dalla Roma ci sia quello di De Rossi.

I papabili sono infatti sempre gli stessi, ovvero Allegri, Conte, De Zerbi, Sarri, Montella e Mendilibar. Tuttavia non è detto che non possa spuntare fuori un nome a sorpresa come appunto quello di De Rossi, tenendo conto che l’appassionata tifoseria romanista lo riaccoglierebbe con grande affetto. DDR aspetta e intanto valuta anche altre possibilità: su di lui pare si sia mosso il Wolverhampton.