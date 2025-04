Il Milan ci ripensa e lo manda via: un big saluta dopo pochi mesi

La strategia del Milan è chiara, ora la dirigenza rossonera fa dietrofront e può già dire addio al big: saluta subito il ‘Diavolo’

Lo 0-3 all’Inter, che ha portato i rossoneri in finale di Coppa Italia, sembra aver definitivamente ‘sbloccato’ la squadra di Sergio Conceicao. Troppo tardi per sperare in una rimonta in campionato, nonostante la vitttoria di carattere sul campo del Venezia. Il Milan, d’altro canto, è lontanissimo dal qualificarsi alla prossima Champions League.

8 punti dalla Juventus quarta, a quattro giornate dal termine della Serie A: solo l’aritmetica tiene a galla il ‘Diavolo’ ma ormai è evidente come il Milan non sarà presente alla prossima edizione della massima competizione europea. Un danno grosso, d’immagine ma anche e soprattutto dal punto di vista economico. Perché saranno tanti cambiamenti che diventeranno realtà nella prossima sessione di calciomercato ed il ‘Diavolo’ dovrà fare uno sforzo di non poco conto proprio dal punto di vista economico: tante le valutazioni errate a cui porre, il prima possibile, rimedio.

A tal proposito andrà chiarito lo scenario in difesa, dove ormai da settimane Tomori e Thiaw appaiono come i probabili partenti per fare spazio ad almeno un nuovo innesto. Nel frattempo si sta facendo largo una possibilità semplicemente clamorosa che vedrebbe uno dei leader dello spogliatoio fare le valigie a pochi mesi dal suo arrivo a Milanello. E i tifosi non riescono proprio a credere ai loro occhi.

Addio al big dopo sei mesi: ribaltone Milan

Si tratta di Kyle Walker, arrivato dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Il rendimento del nazionale inglese non sempre è stato impeccabile, con 9 presenze e 622′ complessivi accumulati in Serie A. C’è un incastro che potrebbe portare subito Walker nuovamente a Londra e lontano dai rossoneri.

Il Milan dovrà fare i conti con la questione contrattuale di Alex Jimenez, da poco riscattato dal Real Madrid per 5 milioni. Il polivalente laterale spagnolo è però sempre al centro di rumors su una possibile nuova avventura – stavolta in prima squadra – con le ‘Merengues’. Il club di Florentino Perez, infatti, mantiene un diritto di ricompra che in base a quanto (e se) verrà mai esercitato, propone una cifra differente. Il Real dovrà pagare 9 milioni di euro ai rossoneri se vorrà subito riprendersi il terzino, se ciò accadrà nell’estate 2026 la cifra aumenterà a 12.

Se il club spagnolo dovesse rinunciare definitivamente al controriscatto di Jimenez allora il Milan avanzerebbe spedito verso l’addio a Walker che tornerebbe al Tottenham per, probabilmente, ripartire verso un’ultima importante meta della sua carriera. Jimenez in questa stagione alternata tra Milan Futuro e prima squadra, ha collezionato 41 presenze con 4 reti e 1 assist vincente.